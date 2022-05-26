桃機上半年攔獲44件71Kg豬肉製品　3件驗出非洲豬瘟病毒

▲航警局與海關人員在海關把守，針對郵包等肉製品進行查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於「非洲豬瘟」疫情持續在亞洲地區擴散，農委會日前公告自5月20日起，凡自中國大陸（含港澳）與其他「非洲豬瘟」疫區寄送或攜帶豬肉製品者，首次查獲輸入者將裁罰新台幣20萬元，第2次（含以上）則裁罰100萬元。航警局指出，今年元旦迄今已成功攔截豬肉與再製品於國境海關共計44件，約71.6公斤，更有3件驗出「非洲豬瘟」病毒陽性反應。

▲桃園國際機場航警與海關人員查看入境旅客隨神行李是否含有豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局表示，面對即將到來端午節連續假期，預期輸入貨物（肉品）將明顯攀升，為嚴防「非洲豬瘟」病毒入侵，航警局針對機場進口貨物、快遞、郵包與入境旅客行李，協同財政部關務署台北關關員現場開箱加強查驗，若確認違反規定，將依「動物傳染病防治條例」移請農委會動植物防疫檢疫局處理。

▲航警局查獲入境旅客攜帶疫區豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局統計，今年1月1日至5月23日止，航警局已成功攔截豬肉與其再製品於海關關口共44件，約71.6公斤，其中有3件驗出「非洲豬瘟」病毒陽性反應。近日有旅客從香港、越南等疫區國家攜帶肉製品回國，在桃園國際機場入境時被查獲攜帶豬肉製品，隨即被裁罰20萬元。

▲航警局與海關人員透過X光機檢視旅客行李是否含有豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為防堵「非洲豬瘟」疫情，行政院長蘇貞昌2019年1月走馬上任首日即到桃園國際機場視察，宣示嚴守機場邊境，為國人健康與相關產業守住第一道防線。蘇院長去年8月間再次巡視桃園國際機場，指示財政部關務署務必加強查緝，航警局也加入行政協助共同防堵「非洲豬瘟」入境。

此外，目前東亞僅台灣與日本為非疫區國家，為維護台灣農畜牧產業經濟安全，避免遭受「非洲豬瘟」病毒危害，呼籲國人不要從豬瘟疫區輸入、郵寄或攜帶家鄉肉品或含肉類加工食品來台，更不要上網購買來路不明肉製品，以免誤觸法律。

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