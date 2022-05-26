　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃機上半年攔獲44件71Kg豬肉製品　3件驗出非洲豬瘟病毒

▲航警局與海關人員在海關把守，針對郵包等肉製品進行查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局與海關人員在海關把守，針對郵包等肉製品進行查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於「非洲豬瘟」疫情持續在亞洲地區擴散，農委會日前公告自5月20日起，凡自中國大陸（含港澳）與其他「非洲豬瘟」疫區寄送或攜帶豬肉製品者，首次查獲輸入者將裁罰新台幣20萬元，第2次（含以上）則裁罰100萬元。航警局指出，今年元旦迄今已成功攔截豬肉與再製品於國境海關共計44件，約71.6公斤，更有3件驗出「非洲豬瘟」病毒陽性反應。

▲桃園國際機場航警與海關人員查看入境旅客隨神行李是否含有豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園國際機場航警與海關人員查看入境旅客隨神行李是否含有豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局表示，面對即將到來端午節連續假期，預期輸入貨物（肉品）將明顯攀升，為嚴防「非洲豬瘟」病毒入侵，航警局針對機場進口貨物、快遞、郵包與入境旅客行李，協同財政部關務署台北關關員現場開箱加強查驗，若確認違反規定，將依「動物傳染病防治條例」移請農委會動植物防疫檢疫局處理。

▲航警局查獲入境旅客攜帶疫區豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局查獲入境旅客攜帶疫區豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局統計，今年1月1日至5月23日止，航警局已成功攔截豬肉與其再製品於海關關口共44件，約71.6公斤，其中有3件驗出「非洲豬瘟」病毒陽性反應。近日有旅客從香港、越南等疫區國家攜帶肉製品回國，在桃園國際機場入境時被查獲攜帶豬肉製品，隨即被裁罰20萬元。

▲航警局與海關人員仔細透過X光機檢視旅客行李是否含有豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局與海關人員透過X光機檢視旅客行李是否含有豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為防堵「非洲豬瘟」疫情，行政院長蘇貞昌2019年1月走馬上任首日即到桃園國際機場視察，宣示嚴守機場邊境，為國人健康與相關產業守住第一道防線。蘇院長去年8月間再次巡視桃園國際機場，指示財政部關務署務必加強查緝，航警局也加入行政協助共同防堵「非洲豬瘟」入境。

此外，目前東亞僅台灣與日本為非疫區國家，為維護台灣農畜牧產業經濟安全，避免遭受「非洲豬瘟」病毒危害，呼籲國人不要從豬瘟疫區輸入、郵寄或攜帶家鄉肉品或含肉類加工食品來台，更不要上網購買來路不明肉製品，以免誤觸法律。

【更多新聞】

►深夜騎車遇警急剎！口齒不清辯吃檳榔　吐出「夾鏈袋」慘了

張善政三度拜訪終碰面　邱奕勝：沒有結冰何來破冰？

►快篩陽視同確診　桃園12社區採檢站轉型社區醫療站

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
快訊／18縣市豪大雨特報！「3縣市大雷雨」雨還要再下1天
確診狂冒7症狀「能吃、不能吃食物」終極懶人包！營養師認證
柯文哲確診改隔離地、兒發燒送急診遭質疑　北市府回應了
快訊／全台6179所園校停課　本土生確診總數逾16.7萬
解隔實測2牌快篩「一個陽一個陰」傻了！確診妹：這比較準確
人妻淪小三！甜寫性愛回憶錄：翻雲覆雨就因愛你　夫秒綠炸
最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻　家人：以免婚前亂來
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

【聲明】

人妻淪小三！甜寫性愛回憶錄：翻雲覆雨就因愛你　夫秒綠炸

停車場淹水+火蟻入侵　桃園榮獲金質獎工程遭爆「落漆」

桃機上半年攔獲44件71Kg豬肉製品　3件驗出非洲豬瘟病毒

台中男警愛慕女同事　偷鑰匙兩度闖宿舍偷內褲！遭記2小過

花蓮秀林鄉山壁崩落　土石樹木橫擋路面交通中斷

快訊／瑞芳台2線聯結車撞護欄　「車頭變形」駕駛自行脫困

屏東萬丹農地堆置太空包　雨後產生塵爆燃燒！承租人被送法院

枕頭下悚見「巫術人偶」...枕邊人放的！他嚇到逃家20年求離婚

驚險畫面曝！車飛落5公尺深下水道坑洞　險遭鋼筋「萬箭穿心」

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

陶晶瑩的馭夫術「躲廁所翻白眼」　曝疫情期間「不洗澡」：不要浪費水XD

【聲明】

人妻淪小三！甜寫性愛回憶錄：翻雲覆雨就因愛你　夫秒綠炸

停車場淹水+火蟻入侵　桃園榮獲金質獎工程遭爆「落漆」

桃機上半年攔獲44件71Kg豬肉製品　3件驗出非洲豬瘟病毒

台中男警愛慕女同事　偷鑰匙兩度闖宿舍偷內褲！遭記2小過

花蓮秀林鄉山壁崩落　土石樹木橫擋路面交通中斷

快訊／瑞芳台2線聯結車撞護欄　「車頭變形」駕駛自行脫困

屏東萬丹農地堆置太空包　雨後產生塵爆燃燒！承租人被送法院

枕頭下悚見「巫術人偶」...枕邊人放的！他嚇到逃家20年求離婚

驚險畫面曝！車飛落5公尺深下水道坑洞　險遭鋼筋「萬箭穿心」

快訊／18縣市豪大雨特報！「2縣市大雷雨」雨還要再下1天

【聲明】

漢來美食配發每股3元現金股利　中菜新品牌第三季問世

一直沒填息！00878跌不停「還能存嗎？」　存股達人給答案

黃明志美國「電視節目奧斯卡」掃19獎　喊話想拿金曲：跟我工作太辛苦

確診狂冒7症狀「能吃、不能吃食物」終極懶人包！營養師認證

主播穿到臭衣服、遭前輩圍剿換台！她揭宮鬥內幕：沒垮才能得天下

柯文哲確診改隔離地、兒發燒送急診遭質疑　北市：有緊急就醫需求

設障礙阻返鄉投票？　各地台商：誠摯建議盡速修法或從寬解釋

快訊／本土生單日+8455！確診總數逾16.7萬　全台6179所園校停課

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

社會熱門新聞

金頭腦名醫孔繁錦不認診間性侵　一審判4年

即／台中榮總停車場行人遭撞　搶救不治

桃園平鎮道路崩塌　4車掉落水圳

金牌教練遭控性侵4女　還想吃母女丼

愛女打BNT後過世　母批陳時中「眼睛瞎了」

新店隨機殺人案　免死定讞

科技副總違規左害騎士亡　做筆錄分局長全程陪

小王腰痛無法滿足！人妻哭喊：我慾求不滿

男子台中榮總看病慘遭輾斃　妻目睹全程崩潰

天虹副總撞死騎士　警竟代發聲明

被抓包兼職網軍抹黑徐巧芯　國小師喊告網友

單身女子訂家具到租屋處　遭恐怖司機壓上床性侵

人妻連劈4男　談嘿咻價瞎扯「買賣螃蟹」

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

更多熱門

相關新聞

進口自用快篩開放9天　海關已放行94萬劑

進口自用快篩開放9天　海關已放行94萬劑

衛福部食藥署及經濟部國貿局今年5月11日起，放寬每人限1次不超過100劑少量自用免證進口，海關配合簡化通關程序，截至5月19日已放行94萬2414劑COVID-19快篩試劑，協助民眾快速取得防疫物資。

520起違規寄肉品回台「收件人要被罰了」！

520起違規寄肉品回台「收件人要被罰了」！

女軍官示愛讓男子險匯15萬

女軍官示愛讓男子險匯15萬

網傳陸「停護照、剪綠卡」？

網傳陸「停護照、剪綠卡」？

連22紅！4月出口414.6億美元　受惠原物料行情居高

連22紅！4月出口414.6億美元　受惠原物料行情居高

關鍵字：

航警局海關非洲豬瘟豬肉製品桃園機場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

資深主持大哥證實確診！

21縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

《雖然是精神病》男星食道癌去世！　「去年還在拍戲」享年58歲

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

金頭腦名醫孔繁錦不認診間性侵　一審判4年

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！惱羞無視法官

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面