張善政三度拜訪終碰面　邱奕勝：沒有結冰何來破冰？

▲前行政院長張善政26日上午三度至桃園市議會拜會議長邱奕勝，邱贈送張茶壺禮盒，代表福氣之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，今天之前張兩度欲拜會邱奕勝卻碰壁，今天邱奕勝確認有時間可以碰面，張善政在上午10時許抵達議會，議長邱奕勝親自迎接時指出，「議會都是開大門走大路，非常歡迎張善政院長來訪。」

張善政昨天到市議會欲贈送議長邱奕勝精油禮盒卻被警衛阻擋，禮物也沒送成，2人今天透過幕僚確認都有時間，約好上午10時左右在議會碰面，果然張善政在10時左右準時抵達議會，議長邱奕勝也在議會大門前等候。

▲前行政院長張善政26日上午三度至桃園市議會拜會議長邱奕勝後，國民黨籍市議員徐玉樹、黃婉如、徐其萬與陳美梅等人為其打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱奕勝指出，張院長這幾天行程多非常急著要碰面，所以特別把時間擠出來，正好張院長上午在中壢有行程，今天也有約其他客人到議長室，因此跟張院長約好見面。至於是否是破冰之旅？邱回答沒有結冰何來破冰，他非常歡迎張院長，張是國家重要資產，以學經歷來講是他的前輩，非常尊敬他，也會全力支持。

媒體詢問邱議長，國民黨主席朱立倫是不是也要來？邱奕勝說，他在朱立倫當縣長時就是副議長，與朱立倫溝通管道很暢通，朱主席全省都有行程不需要特地趕到議會。

張善政與邱奕勝在媒體前合影互贈精油禮盒與東方美人茶等禮物，兩人進入議長辦公室則採閉門會談不開放採訪。

▲前行政院長張善政26日拜會議長邱奕勝後受訪指出，今天時間非常剛好，順著就過來拜訪，沒有特別的困難。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政與邱奕勝會面後受訪表示：「見上這一面不會感到很辛苦，先前一些溝通沒做好，跟議長都有持續聯絡，今天時間就非常剛好，順著就過來拜訪，沒有特別的困難。」媒體詢問有人提到今天見到羅智強與邱奕勝是不是比較安心？張則回應，原本也沒有說多不安心，就是一步一步走，自然都會水到渠成。

▲前行政院長張善政26日拜會議長邱奕勝離去前向媒體比出讚的手勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體也詢問是否希望能徵詢呂玉玲委員意見？張善政則回覆：「如果呂玉玲有機會看到這段話，我要向她表達對她在桃園耕耘多年的敬意，希望能徵詢她的意見，會持續與她聯絡，希望方便時可以跟我碰面。」

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