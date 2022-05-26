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深夜騎車遇警急剎！口齒不清辯吃檳榔　吐出「夾鏈袋」慘了

▲桃園市劉姓男子25日晚間騎車外出，碰上警車卻緊急煞車，員警盤查時卻口齒不清。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市劉姓男子25日晚間騎車外出，碰上警車卻緊急剎車，員警盤查時卻口齒不清。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園劉姓男子25日深夜騎車外出，遇見警車時卻緊急剎車，員警直覺有異上前盤查，發現劉男竟無駕照且騎乘他人車輛，且口齒不清，詢問嘴巴裡有什麼？劉回答說「檳榔」，員警要其吐出來，結果卻吐出一包夾鏈袋，內有2小包大麻毒品，全案偵訊後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市劉姓男子25日晚間騎車外出，員警盤查時發現劉無照駕駛。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市劉姓男子25日晚間騎車外出，員警盤查時發現劉無照駕駛。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園警分局指出，25日深夜11時30分，19歲的劉姓男子騎車經過桃園區永安路，剛好碰上桃園警分局埔子派出所副所長姜之維與警員羅元笙巡邏，劉男發現警車後緊急剎車，員警察覺有異上前盤查，並告訴劉男這樣急速十分危險，將其攔查勸導。

▲桃園市劉姓男子25日晚間騎車外出遇上員警盤查，嘴中含著大麻被員警識破。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市劉姓男子25日晚間騎車外出遇上員警盤查，嘴中含著大麻被員警識破。（圖／記者沈繼昌攝）

員警查出劉並無駕照，機車也是友人的，勸導過程發現劉嘴巴鼓鼓的說話口齒不清，詢問嘴巴裡是什麼？劉則回答「檳榔」，員警要他吐出來，劉吐出來竟是一包夾鏈袋，內有2小包大麻毒品，劉對大麻來源卻無法自圓其說，警方則帶回派出所偵訊，偵訊後依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

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