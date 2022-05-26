　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁2動作高雄變「快篩富翁」　一次送145萬劑、72萬市民受惠

▲▼高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者陶本和／台北報導

高雄市長陳其邁25日宣布，6月1日起全市幼兒園、國小、65歲以上長輩、設籍原鄉原住民，免費發放2支快篩劑，共145萬劑。事實上，陳其邁在年初快篩還乏人問津時，就已指示衛生局大量整備，後來也建議中央成立共同供應契約平台，買了5300萬元的快篩，這讓高雄在快篩備貨量充足，讓他可以一次送出145萬劑，72萬人受惠。

陳其邁在25日的記者會上表示，除了65歲以上長者屬於高風險族群，家中幼兒和原鄉原住民，一直都是他關心的對象，這些族群相對來說比較需要快速診斷、治療。對於當前高雄防疫目標，他表示，應該要減少中重症發生率，照顧好每一位確診者，因此藉由快篩即早發覺確診、快速投藥以降低中重症。

有關陳其邁這一波加碼發放快篩劑，預計有72萬人受惠，將一次發放超過145萬劑快篩，除了幼兒園、國小會由學校統一發送外，65歲以上長輩、2歲以上未就讀幼兒園的學齡前兒童，還有設籍原鄉原住民等，都會由里長負責發送。

對此，中央政府官員表示，能夠一次發送145萬劑快篩，目前放眼各縣市，應該只有高雄市政府可以做到；事實上，陳其邁在1月份快篩在市面上還乏人問津時，就已經指示衛生局先行進行大量快篩整備工作，現在看起來確實收到成果。

另外，在後來快篩需求量突然增加，價格也陷入混亂之際，陳其邁也向中央建議，成立共同供應契約平台，以方便各縣市政府進行採購；而當時高雄市府也透過該平台，以59元價格，再次大量採購快篩，這讓高雄市在快篩問題上，一直是備貨最充足的縣市。

根據先前有立委向審計部調閱今年1至4月各機關採購快篩的資料中顯示，高雄市政府採購快篩決標金額高達5300萬元，幾乎與衛福部採購的5600萬差不多；而同時期台北市政府僅採購約53萬元。

另外，高雄市政府也在今年1月23日時推出「有上呼吸道症狀可直接前往基層診所看診，並免費領取快篩政策」，透過「分級醫療」的概念，讓民眾可以就近到診所看診、取藥，還有快篩可以拿，這也幫助高雄釋放大型醫療院所量能，留給中重症等比較急切的患者。

特別的是，陳其邁在25日宣布加碼發送145萬劑快篩後，就有新北市民跑去陳其邁的臉書留言許願，希望新北市長也可以比照高雄；還有高雄市民表示，自己在高雄三代同堂，算一算可以領到10支快篩，自稱快要變成「快篩富翁」了。

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
再迎暴雨高峰！「豪、大雨狂轟半個台灣」　剩1天放晴
台中20年「僑園飯店」宣布熄燈！最後營業日曝光
慘了！安珀赫德「做偽證」政府出手調查　恐面臨2國牢獄之災
僅2縣市不延長！　20縣市遠距教學至6／2
快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程
每天8萬例vs三級警戒哪個更慘？　網1句話揭真相
女學生「運動片」大量外流　遭上萬人意淫！網怒轟：超沒水準
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁2動作高雄變「快篩富翁」　一次送145萬劑、72萬市民受惠

台商批除籍剝奪投票權　陸委會：提前回台就能投「選擇在自己」

懶人包／快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程

拜登護台口誤？戰略模糊又清晰？　國防院揭台灣最明確戰略

民怨收不到居隔書！張志豪怪市府卸責中央　新北反擊：勿模糊焦點

美國提供烏克蘭岸置魚叉飛彈　邱國正坦言擔憂：台灣取得不打折扣

82%烏克蘭人堅持寸土不讓　卓冠廷：想想台灣若放棄誰替我們發聲

快篩陽=確診今上路！侯友宜嘆「講了25天」　柯文哲：制度上線需要時間

快訊／北市停課措施一次看　部分幼兒園恢復實體上課

快訊／柯文哲一家五口3人確診！兒女高燒　自嘲當爸30年沒照顧小孩

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

陶晶瑩的馭夫術「躲廁所翻白眼」　曝疫情期間「不洗澡」：不要浪費水XD

陳其邁2動作高雄變「快篩富翁」　一次送145萬劑、72萬市民受惠

台商批除籍剝奪投票權　陸委會：提前回台就能投「選擇在自己」

懶人包／快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程

拜登護台口誤？戰略模糊又清晰？　國防院揭台灣最明確戰略

民怨收不到居隔書！張志豪怪市府卸責中央　新北反擊：勿模糊焦點

美國提供烏克蘭岸置魚叉飛彈　邱國正坦言擔憂：台灣取得不打折扣

82%烏克蘭人堅持寸土不讓　卓冠廷：想想台灣若放棄誰替我們發聲

快篩陽=確診今上路！侯友宜嘆「講了25天」　柯文哲：制度上線需要時間

快訊／北市停課措施一次看　部分幼兒園恢復實體上課

快訊／柯文哲一家五口3人確診！兒女高燒　自嘲當爸30年沒照顧小孩

明金成遺作《外送英雄》曝光　李沛旭「男扮女裝」胸肌炸裂

四叉貓嗆「買不起房是口袋深度的問題」！藥師4點回擊：是社會問題

只需9分鐘、比PCR還準！日本發明「超高感度」快速篩檢裝置

求職哥LINE人資「1用詞」慘了！過來人篤定100%被刷：超不OK

東洋報喜！微球藥進入臨床獲千萬里程碑金　自製罕病藥在美上市

全聯小時達買600送300元！外送最多人點這商品　可疊392座台北101

外資狂賣這十檔、買進面板雙雄！台股跌逾百點　三大法人賣超146.37億

陸肯德基「靠這隻鴨」賣雞　一鴨難求討論度暴增10倍

先探／散熱產能復工　液冷散熱新革命

防疫旅館不夠用！　明起入境移工「免同地點」自主健康管理

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

快訊／再發振興券刺激市場？　行政院：目前沒有規劃

快訊／政府免費發快篩　中低收入戶每人5劑、長照住民3劑

徐巧芯違停風暴未歇！員警遭記2支申誡　柯文哲：我再問問局長怎麼回事

快訊／柯文哲一家五口3人確診！兒女高燒　自嘲當爸30年沒照顧小孩

行政院推345.6億紓困救4大產業　約31萬勞工受惠

ET民調／張善政戰陳時中、林智堅支持度曝　若對「他」可領先9.3%

「處女膜」歧視女性　網路調查近9成贊成更名

柯文哲自曝：我確診吃普拿疼就好了！

中華電信子公司爆造假工時　邱顯智：侵犯人性尊嚴

中小學提早放暑假？黃珊珊：下午說明

莫德納棄打潮！北市兒童BNT疫苗開打

遠見民調／侯友宜連任支持度破7成

更多熱門

相關新聞

即／高雄高中以下遠距上課延長至6/5

即／高雄高中以下遠距上課延長至6/5

國內疫情嚴峻，全國學生確診人數累計更已高達16萬人。高雄市政府26日召開防疫記者會，宣布高中以下暫停實體課程延長至6月5日。

即／高雄+8542！職場風險比例飆高

即／高雄+8542！職場風險比例飆高

護國神山加持！陳其邁滿意度大提升

護國神山加持！陳其邁滿意度大提升

即／高雄提早放暑假？　陳其邁鬆口：明天公布

即／高雄提早放暑假？　陳其邁鬆口：明天公布

即／高雄免費送快篩！「5對象」發放2劑　

即／高雄免費送快篩！「5對象」發放2劑　

關鍵字：

陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

資深主持大哥證實確診！

21縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！惱羞無視法官

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面