陳其邁2動作高雄變「快篩富翁」　一次送145萬劑、72萬市民受惠

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）



記者陶本和／台北報導

高雄市長陳其邁25日宣布，6月1日起全市幼兒園、國小、65歲以上長輩、設籍原鄉原住民，免費發放2支快篩劑，共145萬劑。事實上，陳其邁在年初快篩還乏人問津時，就已指示衛生局大量整備，後來也建議中央成立共同供應契約平台，買了5300萬元的快篩，這讓高雄在快篩備貨量充足，讓他可以一次送出145萬劑，72萬人受惠。

陳其邁在25日的記者會上表示，除了65歲以上長者屬於高風險族群，家中幼兒和原鄉原住民，一直都是他關心的對象，這些族群相對來說比較需要快速診斷、治療。對於當前高雄防疫目標，他表示，應該要減少中重症發生率，照顧好每一位確診者，因此藉由快篩即早發覺確診、快速投藥以降低中重症。

有關陳其邁這一波加碼發放快篩劑，預計有72萬人受惠，將一次發放超過145萬劑快篩，除了幼兒園、國小會由學校統一發送外，65歲以上長輩、2歲以上未就讀幼兒園的學齡前兒童，還有設籍原鄉原住民等，都會由里長負責發送。

對此，中央政府官員表示，能夠一次發送145萬劑快篩，目前放眼各縣市，應該只有高雄市政府可以做到；事實上，陳其邁在1月份快篩在市面上還乏人問津時，就已經指示衛生局先行進行大量快篩整備工作，現在看起來確實收到成果。

另外，在後來快篩需求量突然增加，價格也陷入混亂之際，陳其邁也向中央建議，成立共同供應契約平台，以方便各縣市政府進行採購；而當時高雄市府也透過該平台，以59元價格，再次大量採購快篩，這讓高雄市在快篩問題上，一直是備貨最充足的縣市。

根據先前有立委向審計部調閱今年1至4月各機關採購快篩的資料中顯示，高雄市政府採購快篩決標金額高達5300萬元，幾乎與衛福部採購的5600萬差不多；而同時期台北市政府僅採購約53萬元。

另外，高雄市政府也在今年1月23日時推出「有上呼吸道症狀可直接前往基層診所看診，並免費領取快篩政策」，透過「分級醫療」的概念，讓民眾可以就近到診所看診、取藥，還有快篩可以拿，這也幫助高雄釋放大型醫療院所量能，留給中重症等比較急切的患者。

特別的是，陳其邁在25日宣布加碼發送145萬劑快篩後，就有新北市民跑去陳其邁的臉書留言許願，希望新北市長也可以比照高雄；還有高雄市民表示，自己在高雄三代同堂，算一算可以領到10支快篩，自稱快要變成「快篩富翁」了。