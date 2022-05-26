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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

護國神山加持！陳其邁滿意度大提升　高雄獲「最佳施政進步」城市

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲以陳其邁市長為首的市府「施政分數進步」幅度全國最多，獲「最佳施政進步」城市。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

遠見雜誌今（26）日公布「2022縣市長施政滿意度調查」，高雄在八大施政滿意度全面顯著提升，其中以陳其邁市長為首的市府「施政分數進步」幅度全國最多，獲「最佳施政進步」城市，在「經濟與就業」成效顯著讓市民最有感。陳其邁也表達感謝市民的支持，未來將持續努力打拼市政。

在疫情籠罩下的施政調查，顯示高雄不僅在防疫醫療面向獲得市民肯定，同時市政不停歇的態度，也讓市民有感。綜合調查八個面向，在「經濟與就業」成效顯著讓市民最有感，陳其邁以超高行政效率引進關鍵產業半導體翻轉高雄產業結構，半導體S廊帶在護國神山台積電宣布設廠後完成重要拼圖，國際大廠默克、英特格等紛紛加碼投資，橋頭科學園區加緊腳步選地招商吸引包括日月光、國巨及鴻海等20家大廠搶進插旗，五大科學園區創造至少4.5萬個就業機會；而新創產業則透過5G AIoT創新園區來實踐，預計增加產值1,200億元，光2021年總投資近5000億。

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電宣布在高雄設廠，翻轉高雄產業結構完成重要拼圖。（圖／記者高兆麟攝）

「道路與交通」方面，市府在軌道建設上四箭齊發，輕軌將於112年全線通車，岡山路竹延伸線預計116年通車，捷運黃線於117年底通車，小港林園線則於119年完工通車，「輕軌成圓、捷運成環」指日可待。而「環保」面向，推動能源轉型五大原則(減煤、增氣、綠電、反核、區域均衡)及用氣電、綠電換燃煤電，並在公有校舍設置太陽光電系統，設置數達全國第一。

在「教育」方面，推動「校校有雙語、班班有冷氣」，今年編列雙語經費達1億6,760萬元，較109年增加1億631萬元；更與中央攜手投入30億裝設冷氣，已於今年3月完工運轉，此外，因南部夏季期間較長，陳其邁也體恤讓學童需要更舒適的學習環境，在教育部補助夏季電價4個月外，市府額外再加碼補助1個月。

▲▼高雄市長陳其邁昨(6日)晚先到特診視察。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼面對嚴峻的疫情，陳其邁帶領市府團隊的防疫成效反映在「醫療衛生」上。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁昨(6日)晚先到特診視察。（圖／記者許宥孺翻攝）

而面對嚴峻的疫情，陳其邁帶領市府團隊的防疫成效反映在「醫療衛生」上，初期嚴格執行疫情防堵，落實「邊境管理」，強化港口及機場檢疫，採實名制辦理高雄進港篩檢方案等三大策略；「社區防疫」則早於1月23日起與1111間基層診所協力防疫，針對有呼吸道症狀的民眾及給予快篩，以監測社區傳播趨勢，並設立23個社區篩檢站方便供民眾篩檢；「醫療整備」更攜手12家醫院整備負壓及專責病床數共1978間，守護市民健康，開設29條車來速，落實分流措施。另外市府媒合高雄四大醫學中心，籌組「高雄聯合學習智慧醫療聯盟」進駐5G AIoT園區。

「觀光休閒」上，市府推出「高雄開就賺」振興受疫情影響商家，高雄券共創造逾232.8億元效益，受振興觀光旅館業業績成長274.93%、振興消費乘數效應逾7倍，更協助去年高雄市營利事業銷售總額首度突破5.5兆元，成長率六都第一；另譽為史上最強燈會，破千萬參觀人次，更是讓高雄市民感到光榮的「2022台灣燈會在高雄」，累積榮獲2022美國MUSE設計大獎等8項國際獎項入手。

「消防與公共安全」上，持續強化本市老舊大樓消防安全，今年已完成全市20年以上舊大樓公安稽查，住警器安裝率從上任時的59.2%，提升至86.47%，市府更編列1.2億，輔導全市老舊大樓改善公安設備。「警政治安」上，110年較109年，槍擊案件減少54%，暴力犯罪減少34%，案件數為六都第二低，且全數偵破。

高雄市政府表示，今年高雄在八大施政的評比已顯著提升，未來市府團隊將帶著市民朋友的肯定，在施政上如履薄冰，持續努力回應高雄市民的期待。

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關鍵字：

施政滿意度陳其邁高雄

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