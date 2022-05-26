星宇航空「A330neo飛行夾克」明起開賣！2門市可試穿限網購

▲星宇航空飛行夾克明起開賣。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空為歡慶6月1日A330neo啓航，明日11時起於星宇小舖販售飛行夾克2.0，也可到實體通路試穿後再上網購買，開放試穿的實體通路包括星宇小舖宏匯廣場快閃門市、星宇航空形象門市，每件3990元。

星宇航空表示，全新的「A330neo飛行夾克」採用了厚磅數材質，搭配內斂的長黑咖啡色，大幅提升整體質感。此外，製作團隊也積極與設計師討論，打造能遨遊天際的飛行夾克，使星粉們穿上以後都能成為人人稱羨的帥氣機師。

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「A330neo飛行夾克」每件售價NT$3990，明(27)日上午11點於星宇小舖開賣，實體通路星宇小舖宏匯廣場快閃門市、星宇航空形象門市則僅開放試穿。

▲▼星宇航空飛行夾克明起開賣，僅限網購，實體通路可試穿。（圖／星宇航空）

A330neo飛行夾克以即將正式啓航的A330neo機隊為主軸，延用了上一款的小彩蛋，在內裡印刷了全彩的A330neo機型，並附上該機型的規格。

為了與A321neo飛行夾克做出區隔，A330neo飛行夾克以低調奢雅的長黑咖啡為主色調，使用比前一代更亮眼的曙光橘作為內裡，與表布奢華的長黑咖啡形成強烈對比，創造正統且兼具時尚的飛行夾克。

A330neo飛行夾克選用了厚磅數的布料材質，不僅讓整體視覺變得硬挺，提升保暖性，另也延用了MA-1飛行夾克的空間設計，整件外套不只有10個口袋，也保留手臂筆插，適合放置隨身票卡或鑰匙，增加穿著的機能性。

*星宇航空「A330neo飛行夾克」購買資訊*

•售價：每件NT$3990

•尺寸：男女共碼 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL

•開賣時間：5月27日(五)，上午11點

•販售通路(實體通路提供現場試穿服務)：

1.星宇小舖

2.星宇小舖宏匯廣場快閃門市 (新北市新莊區新北大道四段3號)

3.星宇航空形象門市 (台北市南京東路三段168號)