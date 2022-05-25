「星宇航空A330neo」6／1雙機啟航！飛行航線出爐

▲星宇航空現有2架A330neo廣體客機即將於6月1日雙機啟航。（圖／星宇）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空現有2架A330neo廣體客機即將於6月1日雙機啟航，正式投入台北-曼谷航線營運，首兩週也飛航台北-馬尼拉航線，並於6月18日起投入台北-胡志明市航線，即日起開放預訂航班。

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▲▼星宇航空2架A330neo廣體客機即將於6月1日雙機啟航，即日起開放預訂。（圖／星宇）

星宇航空表示，A330neo客艙共297個座位，其中商務艙28個、經濟艙269個，全平躺式商務艙以太空銀背殼完整包覆，配備大尺寸走道及座椅隔板、個人置物櫃，讓搭機專屬感大幅提升。

經濟艙新型超薄椅背設計提升腿部空間，搭配6向調整皮革頭靠枕、平板架及杯架等貼心設計，讓經濟艙旅客也能有最舒適便利的享受。A330neo全艙等皆搭載4K高畫質個人螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸。

除了硬體設備的講究，星宇航空也推出新款機上香氛「星宇香2.0」、全艙等咖啡飲品及多款星宇特調。「星宇香2.0」由台灣知名茶香水P.SEVEN調香，延續星宇香的經典核心氣味，融入「台灣茶」主題，以鐵觀音為主調勾勒出溫柔沉穩的氣味輪廓。

▲▼星宇航空2架A330neo廣體客機共297個座位，其中商務艙28個、經濟艙269個。（圖／星宇）

另此次特別與台南知名酒吧Bar Home跨界合作，由主理人黃奕翔親自設計五款全新機上特調，為旅客營造不同凡響的雲端微醺氛圍（未滿十八歲請勿飲酒）。機上咖啡也將由台南一街咖啡調配全新風味。

星宇航空A330neo於6月1日首航曼谷，並預計6月18日起飛航胡志明市，成為飛航曼谷及胡志明市的主力機型，A330neo全機提供免費Wi-Fi服務（商務艙不限流量，經濟艙無限制文字訊息）。

即日起COSMILE會員預訂六月份往返曼谷及胡志明市航班，即可在官網以USD 1預購30MB方案的Wi-Fi服務（原價USD 4），隨著今年將再交付2架A330neo新機，下半年將再視市場狀況，陸續投入日本、新加坡等航線營運。