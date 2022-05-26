新竹縣宣布不提早放暑假　校園視訊上課延長至6／2



▲疫情趨於緊張，新竹縣府宣布防疫課在延至６月２日。（示意圖／記者鄭遠龍攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣府26日上午宣布，高中、國中小線上防疫課在延至6月2日。教育局表示，新竹縣持續遠距教學至6月2日，包含各級學校補習班，課照中心、公立及非營利幼兒園。畢業考仍維持紙筆測驗，畢業班學生到校考試則採分流作業模式處理，此外，縣府目前尚未規劃提早放暑假。

教育局表示，新竹縣持續遠距教學至6月2日，包含各級學校補習班，課照中心、公立及非營利幼兒園。

1.新竹縣高中以下學校、公立及非營利幼兒園持續遠距教學至111年6月2日。

2.畢業考倘維持紙筆測驗，畢業班學生到校考試則採分流作業模式處理。

3.新竹縣無規劃提早放暑假的做法。

4.本縣已訂定高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引。

5.學生法居家線上學習者學校會妥適安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

6.各補習班及課照中心建議於111年5月30日至6月2日同步採線教學,惟家長若有特殊需求,各班(中心)仍需給予協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►苗栗酒駕男飄移狂催油門拒檢 飆6分鐘吞24張罰單！

►老司機驚爆酒店妹確診還上班！他秒縮退訂怒檢舉 稽查結果出爐



►天虹副總果然很夠力！撞死騎士分局長陪作筆錄 警還代發聲明



►死亡車禍問家屬自殺傾向是SOP？分局長還原天虹副總警訊筆錄過程