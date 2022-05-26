考試院8月起推電子證書　2023年全面實施國考證書數位化

▲考試院長黃榮村。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

考試院秘書長劉建忻26日表示，考試院將從兩階段推動國家考試及格證書數位化，今年8月1日以後會推動試行階段，訓練期滿或結訓的考試及格公務人員、升官等訓練合格人員，將開始領取電子證書；2023年起則為全面實施階段，各種國家考試類別都以發給電子證書為原則。

考試院26日召開院會，劉建忻以「國家考試及格證書數位化辦理情形」為題提出專案報告，與會的考試委員也就證書數位化推動多所討論。

劉建忻指出，國家考試及格證書數位化將分兩階段推動，第一階段為試行階段，今年8月1日以後訓練期滿或結訓的考試及格公務人員、升官等訓練合格人員，將開始領取電子證書。

劉建忻說明，第二階段為全面實施階段，自2023年起各種國家考試類別，包含高普考、專技人員、升等升資訓練等，都以發給電子證書為原則。證書數位化的同時，紙本證書不再全面發放，及格人員如果有請領紙本證書的需求，也可以在繳納證書費後發給。

劉建忻表示，證書數位化可以創造「使用者存取便利、驗證者即時查驗、管理者優化管理」的三贏局面，對於「使用者」而言，可視需要隨時重複下載，不必擔心遺失保管的問題。

另外，對於「驗證者」而言，電子證書有本院專屬數位簽章，不易偽造，查驗證書也更加方便；對於「管理者」考試院而言，在發證時效上較紙本證書更快速便民，同時減輕未領取紙本證書的管理負擔。

劉建忻也說，國家考試及格證書是國家及個人的重要人力資料，發行的電子證書內含考試院數位簽章，並以國際流通之PDF檔案格式發行，驗證者只需以免費的PDF檢視軟體，或者掃描證書上的QR code，就可以檢驗證書的有效性，兼具國際流通、方便驗證、不易偽造等特性。

考試院長黃榮村表示，在第13屆考試委員就任後，有感於數位治理為國家未來的發展趨勢，數位轉型及數位治理品質的提昇，刻不容緩，考試院自2021年起成立數位轉型委員會，以落實服務型數位政府的目標。

黃榮村期許，考試院未來推動證書數位化的各項設計，都要以「簡政便民」為最高原則，以提昇考試院證書服務品質。