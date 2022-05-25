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插畫繪本迷必看！15位台灣圖像創作家「橫掃國際舞台」特展開跑

▲▼集結15位橫掃國際舞台的台灣圖像創作者，「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」特展在華山開跑，為書展暖身。（圖／記者林育綾攝）

▲集結15位橫掃國際舞台的台灣圖像創作者，「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」特展在華山開跑，為書展暖身。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

第30屆台北國際書展將於6月2日～7日在世貿一館展開，而在此之前，書展基金會首度在台北華山舉行「Visual Fanzine - 台灣創作者交疊的圖像風景」特展，為書展暖身開跑，集結15位橫掃國際舞台各大獎項、發光發熱的台灣圖像創作者，分享代表性作品並展示，讓讀者感受台灣圖像魅力之強大！

▲▼集結15位橫掃國際舞台的台灣圖像創作者，「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」特展在華山開跑，為書展暖身。（圖／台北書展基金會）

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▲集結15位台灣圖像創作者作品，「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」特展在華山開跑。（圖／台北書展基金會）

「渾沌不明」、「秩序重組」、「變異」⋯等，可能是過去兩年時常出現的各種形容詞。不論是疫情或是戰爭，全世界彷彿進入破繭成蝶前，看似停滯，卻又在體內不斷爆炸掙扎的狀態。也因為這些轉機，讓人們生活中許多面向開始「變形」、「進化」，甚至是邁向「虛實交錯」的「多元宇宙」，或許這些敘述也正剛好描繪了台灣圖像創作環境的現況。

書展基金會表示，其實台灣的圖像創作力，30年來從不曾在國際缺席；而30年的時間，台灣的圖像創作不再只是傳統的手繪插畫，從各種實驗性的新技法與跨領域的數位工具，甚至是近期火紅的NFT，都讓台灣圖像創作呈現「混種」、「創新」、「活力」的多元發展。

▲▼集結15位橫掃國際舞台的台灣圖像創作者，「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」特展在華山開跑，為書展暖身。（圖／記者林育綾攝）

▲特展區分為三大展區，包括「繪本選書」、「人物QA」、「創作專欄」。（圖／記者林育綾攝）

「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」邀請視覺藝術家鄒駿昇（吉日創意）擔任策展人，策畫與邀請展品、完成空間設計、活動發想等，並串聯世貿中心的台北國際書展。

所謂「Visual Fanzine」，「Fanzine」是指由圍繞著某一特定文化現象的愛好者，所創作的雜誌等出版物，目的是尋找同好、分享快樂。此類出版物通常帶有獨立、手工的味道，就如同台灣的圖像創作，雖然在全世界的出版產業並非最受關注的主流，但靠著許多創作者奮不顧身的投入，也描繪出一幅樸實又生猛的樣貌。

「Visual Fanzine」是一本側寫台灣圖像創作蓬勃發展的立體雜誌，並分為「繪本選書」、「人物QA」、「創作專欄」三個章節，紀錄這些年來許多台灣創作者精彩的故事與作品，以及這些迷人筆觸所相互交織而成的圖像風景。

▲▼集結15位橫掃國際舞台的台灣圖像創作者，「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」特展在華山開跑，為書展暖身。（圖／記者林育綾攝）

▲「繪本選書」展出100本精彩的繪本出版品為主。（圖／記者林育綾攝）

特展區分為三大展區，「繪本選書」展出100本精彩的繪本出版品為主；其中包括多本曾榮獲波隆那書展拉加茲獎的作品，以及國際授權繪本等，如林廉恩的《HOME》、阿尼默的《小輓》、《情批》、孫心瑜的《北京遊》等，以及曾登上紐約時報圖畫書暢銷榜的陳致元作品《Guji-Guji》。

「人物QA」則邀請多位台灣創作者以照片及文字問答的方式，分享他們的創作靈感與生活故事，例如創作時聽的音樂、作品完成前的手稿、記憶深刻的旅行；藉由這些影像與描述，傳遞圖像作品與日常生活的連結。

▲▼集結15位橫掃國際舞台的台灣圖像創作者，「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」特展在華山開跑，為書展暖身。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展區「創作專欄」則是推薦15位風格各異的台灣優秀創作者展出多幅代表性作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼集結15位橫掃國際舞台的台灣圖像創作者，「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」特展在華山開跑，為書展暖身。（圖／記者林育綾攝）

「創作專欄」則是推薦15位風格各異的台灣優秀創作者展出多幅代表性作品；包括近30年來最具國際知名度的繪本創作者幾米、台灣第一位登上紐約時報並於去年以NFT創作，引發討論的創作者川貝母、為日本文學名家村上春樹散文集《棄貓》創作封面與內頁插畫的年輕創作者高妍、2021年波隆那書展SM國際插畫家大獎得主卓霈欣、亞洲第一位獲得波隆那書展SM國際插畫家大獎首獎，同時也是本次特展策展人鄒駿昇等。其他參展者還包括：阿尼默、洪添賢、陳姝里、達姆、鄭曉嶸、鄧彧、薛琮憲、張簡士揚、吳睿哲、羅寗等。

▲▼集結15位橫掃國際舞台的台灣圖像創作者，「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」特展在華山開跑，為書展暖身。（圖／台北書展基金會）

▲展區「創作專欄」則是推薦15位風格各異的台灣優秀創作者展出多幅代表性作品。（圖／台北書展基金會）

為了串聯台北國際書展，展覽期間有2次現場導覽，讓民眾可以透過專業編輯的眼光，瞭解插畫的世界，第一場5/28(六)14:00，由La Vie雜誌主編方敍潔主講；第二場6/4(六)14:00，由500輯主編胡士恩主講。展覽同時，也有2場講座在台北國際書展的夢想沙龍舉辦，分別是6/4(六)19:15，由王春子主講，6/5(日)13:00 由高妍主講。

「Visual Fanzine—台灣創作者交疊的圖像風景」書展三十特展
日期｜2022.05.25 WED. - 06.07 TUE.  
時間｜11:00-19:00
地點｜華山1914文化創意園區—中四A館紅酒作業場
地址｜台北市中正區八德路一段1號

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