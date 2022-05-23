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社會 社會焦點 保障人權

抓到了！用鑰匙「弄瞎」黃捷布條　高雄女辯：頭太大被嚇到

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員黃捷日前接獲民眾告知，有人蓄意破壞她的布條，而且竟把她的雙眼挖掉。黃捷直言，她看到照片真的嚇一跳，接到消息後立即現場查看，也請警方到場蒐證，呼籲立場再怎麼不同，都不需訴諸仇恨行為，懇請彼此尊重！警方23日宣佈抓到一名破壞布條的女子，她說：「女神的頭太大，嚇到了。」

▲破壞高雄市議員黃捷布條的女子抓到了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲破壞高雄市議員黃捷布條的女子抓到了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鳳山分局警方接獲報案後展開調查，查出黃捷位於鳳山火車站前布條遭人刻意破壞，經調閱多處監視器迅速鎖定轄區內一名60歲的傅姓女子涉有重嫌，通知傅女到案。據傅女表示，因當時心情不佳，於夜間路過該布條覺得太醒目，一時心生歹念，用鑰匙破壞布條，坦承犯案並配合警方調查。

▲▼黃捷選舉布條雙眼被挖掉，報警蒐證。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

▲黃捷選舉布條雙眼被挖掉，報警蒐證。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

▲黃捷選舉布條雙眼被挖掉，報警蒐證。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

▲黃捷選舉布條雙眼被挖掉，報警蒐證。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

這起案件是高雄市議員黃捷在18日表示接到民眾告知，有人蓄意破壞她的布條，而且竟把她的雙眼挖掉，而且一個月內已受到兩次破壞，第一次被剪掉掛繩，這次竟然刻意挖掉雙眼，很明顯是惡意的行為。她強調，這樣毀損他人物品的行為，無論是基於報復或是惡作劇，都已觸法，敬請有心人士勿以身試法！選舉將至，也呼籲大家理性以對，立場再怎麼不同，都不需訴諸仇恨行為，懇請彼此尊重。

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