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台中防疫再出招　盧秀燕：5／30起未滿5歲幼童普發2快篩

▲▼台中市長盧秀燕祭出防疫三措施，包括普發快篩劑，遠距教學再延1周，超過250家醫療院所提供快篩陽即確診給藥等。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中市長盧秀燕祭出防疫三措施，包括普發快篩劑，遠距教學再延1周，超過250家醫療院所提供快篩陽即確診給藥等。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上午在市議會開議前宣布三大防疫措施，包括全市250家醫療院所提供快篩陽性確診即給藥，以及2至12歲普發2劑快篩，至於學生上課部份，由於中南部疫情更加嚴峻，台中高中以下學校遠距教學再延1周，6月6日實體上課，至於要不要再延至暑假，則視狀況滾動式檢討更新。

▲▼台中市長盧秀燕祭出防疫三措施，包括普發快篩劑，遠距教學再延1周，超過250家醫療院所提供快篩陽即確診給藥等。（圖／台中市政府提供，下同）

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盧秀燕上午在市議會總質詢前表示，由於疫情更加嚴重，尤其中南部確診數暴增，因此市府祭出三大防疫措施，首先是普發篩劑，推出「溫暖助防疫」免費發放計畫，第一階段是5月21日補助低收入戶購買快篩，近2萬戶低收入戶每戶500元，免申請、直接入帳，補助5劑費用；5月22日再針對托嬰、長照、身障等8大類機構近2萬5000名工作人員，發出近5萬劑快篩試劑。

▲▼台中市長盧秀燕祭出防疫三措施，包括普發快篩劑，遠距教學再延1周，超過250家醫療院所提供快篩陽即確診給藥等。（圖／台中市政府提供，下同）

今天再宣布第三階段發放快篩計畫，台中市2至12歲的孩童有29萬2360人，考量其疫苗覆蓋率低，5歲以下幼童甚至無法施打疫苗，身體抵抗力較差，因此自5月30日起，普發2劑快篩試劑，另外，和平區藥局、超商家數少，居民取得快篩試劑不易，市府也發給2支快篩給設籍和平區的1萬907人，合計有30萬3267人受惠，累計這三階段，將發出超過70萬劑免費快篩。

▲▼台中市長盧秀燕祭出防疫三措施，包括普發快篩劑，遠距教學再延1周，超過250家醫療院所提供快篩陽即確診給藥等。（圖／台中市政府提供，下同）

中央「快篩陽即確診」今天上路，盧秀燕說，台中有超過250家醫療院所可以提供確診認定、看診、給藥等服務，原來有提供PCR服務的醫療院所也會保留服務。醫病若能達成「快篩陽經診斷即確診」共識，醫師給藥後，也會將資料上傳到中央系統，接下來就會安排居家照護或其他安置。

至於上課部份，目前全市5月23日至27日高中以下學校已是停課不停學，但考量疫情，遠距教學再延一周，也就是從5月30日至6月2日，私幼自行決定的政策也再延一週，家長如無法在家照顧，學校及幼兒園仍須提供學生到校學習、照顧的服務。

盧強調，下週5月30日至6月2日遠距教學只有4天，加上端午連假，暫定6月6日恢復實體上課，至於要不要再延至暑假，則視狀況檢討更新，如果有照顧需求的學生同樣可以到校，校方會提供午餐，如果在家遠距學習需要設備的學生可以向學校借用，學生的評量採多元方式。

盧秀燕也提醒，校園BNT就要開打，請有意願接種的學生配合到校接種，這段期間也同樣授權學校視教師的家庭狀況選擇到校或在家遠距教學，以維持教學品質。

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