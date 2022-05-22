小孩遠距上課「她在旁滑手機」　被老公痛罵！網傻眼：我都在追劇

▲小孩線上上課，媽媽在一旁滑手機卻被老公罵。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃品臻／綜合報導

受到疫情影響，許多學校都改採線上教學，也有不少父母在孩子上課期間，會待在一旁。有人妻發文抱怨，小孩線上上課，她在一旁滑手機，卻被老公劈頭痛罵，認為小孩在上課，媽媽在一旁滑手機是錯誤示範，讓她相當傻眼，文章曝光後掀起熱議。

該名網友在臉書「靠北老公2.0」投稿表示，陪小孩上線上課程，在旁邊陪著並一邊滑自己的手機，沒想到老公看到後，認為她滑手機的行為不妥當，劈頭就是一頓罵。

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原PO抱怨，不僅被老公罵了一頓，「要我PO FB問大家小孩上線上課程，媽媽在旁邊滑手機對嗎？然後問我小孩如果去上學，媽媽坐在旁邊滑手機對嗎？請問大家，是看我不順眼到了極點，還是小孩上課媽媽滑手機真的罪該萬死？！」

▲原PO不解，在一旁滑自己的手機有錯嗎？（圖／翻攝自Facebook／靠北老公2.0）

貼文掀起熱議，不少網友覺得，既然如此，就換原PO老公來陪陪看，「只好換他坐在後面了」、「老公您請坐陪」、「換他陪啊！其實小孩只想你坐遠遠的！真的」、「叫你老公陪上課啊，不要光說不做」。不過也有網友覺得，家長在一旁滑手機，確實會對小孩有影響，「孩子在學習時間，大人在旁滑手機，定心不夠的會被影響」、「換位思考一下，好像你快餓死，他在面前吃大餐，你作何感想，我會看自己的書，或是幫他複習還是一起解題，國小這樣用，國中自己讀，不會打擾」。

還有網友留言分享自己會做的事，「我小孩在線上課，我在背後的床上補眠」、「我都讓她自己上啊，我在客廳做我自己的事情」、「我都在旁邊追劇，順便監督小孩，然後等每節下課，備零食跟小孩聊天，這樣大家都不會有壓力」、「我則是在看NBA」。