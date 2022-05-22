　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小孩遠距上課「她在旁滑手機」　被老公痛罵！網傻眼：我都在追劇

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲小孩線上上課，媽媽在一旁滑手機卻被老公罵。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃品臻／綜合報導

受到疫情影響，許多學校都改採線上教學，也有不少父母在孩子上課期間，會待在一旁。有人妻發文抱怨，小孩線上上課，她在一旁滑手機，卻被老公劈頭痛罵，認為小孩在上課，媽媽在一旁滑手機是錯誤示範，讓她相當傻眼，文章曝光後掀起熱議。

該名網友在臉書「靠北老公2.0」投稿表示，陪小孩上線上課程，在旁邊陪著並一邊滑自己的手機，沒想到老公看到後，認為她滑手機的行為不妥當，劈頭就是一頓罵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO抱怨，不僅被老公罵了一頓，「要我PO FB問大家小孩上線上課程，媽媽在旁邊滑手機對嗎？然後問我小孩如果去上學，媽媽坐在旁邊滑手機對嗎？請問大家，是看我不順眼到了極點，還是小孩上課媽媽滑手機真的罪該萬死？！」

▲▼原PO在小孩線上上課時滑手機，被老公一頓罵。（圖／翻攝自Facebook／靠北老公2.0）

▲原PO不解，在一旁滑自己的手機有錯嗎？（圖／翻攝自Facebook／靠北老公2.0）

貼文掀起熱議，不少網友覺得，既然如此，就換原PO老公來陪陪看，「只好換他坐在後面了」、「老公您請坐陪」、「換他陪啊！其實小孩只想你坐遠遠的！真的」、「叫你老公陪上課啊，不要光說不做」。不過也有網友覺得，家長在一旁滑手機，確實會對小孩有影響，「孩子在學習時間，大人在旁滑手機，定心不夠的會被影響」、「換位思考一下，好像你快餓死，他在面前吃大餐，你作何感想，我會看自己的書，或是幫他複習還是一起解題，國小這樣用，國中自己讀，不會打擾」。

還有網友留言分享自己會做的事，「我小孩在線上課，我在背後的床上補眠」、「我都讓她自己上啊，我在客廳做我自己的事情」、「我都在旁邊追劇，順便監督小孩，然後等每節下課，備零食跟小孩聊天，這樣大家都不會有壓力」、「我則是在看NBA」。

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
18禁動畫《吉巴羅》網洗版神作　「到底演什麼」全球瘋解讀！
獨／文化大學董事會風波再起　頂大派董事管中閔、蘇慧貞辭職
鋒面逼近！明起雨彈連轟1週　降雨熱區出爐
熱火東冠G3贏球卻傷了巴特勒　綠軍史馬特「驚悚大扭」繼續打
不爽飲料店被查！　廖老大直播飆罵台中衛生局
Netflix酸「買不到快篩」被罵爆！　金鐘導演火大退訂
快訊／萬人擠爆！　白沙屯媽祖「粉紅超跑」入廟北港朝天宮
Omicron超額死亡是Delta三倍　醫：離流感化還有一段
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南代天水官大帝廟發愛心「防疫包」　吸引千人排隊領取

獨／文化大學董事會風波再起　頂大派董事管中閔、蘇慧貞辭職

馬祖國中會考「84人報考、2人補考」　縣府送點心盒為考生加油

小孩遠距上課「她在旁滑手機」　被老公痛罵！網傻眼：我都在追劇

本土疫情10萬卡關！醫解析「背後意義」：高原期2~4週直接往下

梅雨鋒面「南壓」更逼近台灣！明起雨彈連轟1週　降雨熱區出爐

壯觀！白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

快訊／國道5號「5車連環撞」

快訊／彰化會考再添1考生發燒　185缺考

新竹縣宣布：幼兒園畢業典禮暫停辦理　如有需要可採線上轉播

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

嬤闖民宅抱走17KG變壓器　他報警被刁難「叫老闆來」

台南代天水官大帝廟發愛心「防疫包」　吸引千人排隊領取

獨／文化大學董事會風波再起　頂大派董事管中閔、蘇慧貞辭職

馬祖國中會考「84人報考、2人補考」　縣府送點心盒為考生加油

小孩遠距上課「她在旁滑手機」　被老公痛罵！網傻眼：我都在追劇

本土疫情10萬卡關！醫解析「背後意義」：高原期2~4週直接往下

梅雨鋒面「南壓」更逼近台灣！明起雨彈連轟1週　降雨熱區出爐

壯觀！白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

快訊／國道5號「5車連環撞」

快訊／彰化會考再添1考生發燒　185缺考

新竹縣宣布：幼兒園畢業典禮暫停辦理　如有需要可採線上轉播

河邊撿到凹陷頭骨　嚇壞急報警！一查竟是「8000年前的他」

反彈訊號來了？台泥股價月摔近2成　這法人連3天反手大買超

台南代天水官大帝廟發愛心「防疫包」　吸引千人排隊領取

柏賈爾茲撞上隊友誇張翻滾　主帥直呼該去踢足球

餐廳踩雷當場說「這味道對嗎」瑤瑤秒被老闆趕！小禎破盲點：妳根本鬧事

台中101歲嬤醫院「脫逃」　步行4小時體力不支倒民宅前

獨／文化大學董事會風波再起　頂大派董事管中閔、蘇慧貞辭職

滬機器人採樣員快來了！　全程「30秒」動作超輕柔

金正恩鏡頭罕見噴淚！「人生導師」87歲病逝　他真情流露呆望遺照

美姿調整椅下殺2380元　改善駝背、彎腰，跟腰痠背痛說掰掰

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

生活熱門新聞

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

Netflix「買不到快篩」迷因遭出征　網狂逼道歉

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

疫情有望過最後一關！　專家指1條件邁向正常生活

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

快訊／白沙屯連2年停駕這家鄉公所

梅雨旺盛期要來了　全台連5天防致災劇烈天氣

「快篩陽=確診」明起新增2對象！最新防疫QA一次看

戰友接連倒下！女護理師血淚告白：誰為我們感到惋惜？

中藥行賣類清冠　最重可判10年、罰1億

沈政男曝1數字：令人振奮！　估月底高峰日增16萬

確診後閨蜜傳「2字」惹怒她還嗆：有種不要領5萬

更多熱門

相關新聞

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

台灣賽車教父「廖老大」認為，未來女婿不須有車有房，只要不負債就可以了，一席話引發網友討論。最近人妻討拍，堅信老公能管理好財務，因此從不過問他存款，怎料說好存錢購屋，原PO順利存到百萬元後，才得知老公負債又沒錢。文章曝光後，網友卻搖頭回應「婚前沒確認有沒有負債？妳太勇敢！」

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

孩送醫「回家卻叫不到防疫計程車」！媽路邊崩潰

孩送醫「回家卻叫不到防疫計程車」！媽路邊崩潰

線上課沒關麥　妹子嬌嗔：黏黏的我不行了

線上課沒關麥　妹子嬌嗔：黏黏的我不行了

學生確診數破11萬！停課一縣兩制　家長無所適從「黑人問號」　

學生確診數破11萬！停課一縣兩制　家長無所適從「黑人問號」　

關鍵字：

線上上課小孩老公家長滑手機靠北老公2.0

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

Netflix「買不到快篩」迷因遭出征　網狂逼道歉

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

庹宗康心疼顏佑庭「我也有錯」

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

疫情有望過最後一關！　專家指1條件邁向正常生活

不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」

50歲護理師開8000萬徵婚！真的找到對象

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面