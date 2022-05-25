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大陸 大陸焦點 特派現場

新郎「厭世臉」迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬　眼神超怨笑翻網友

記者鄭思楠／綜合報導

結婚應是開心事，四川成都一對新人日前結婚，女方的陪嫁禮單豐厚，包括現金、豪車和豪宅等，總值加起來超過800萬元人民幣（約新台幣3546萬元），讓不少網友直指大開眼界。然而比起新娘豪氣的陪嫁禮單，新郎當天的表情卻引起更多網友注意。

▲新娘嫁妝800萬新郎卻板著臉。（圖／翻攝自影片）

▲新郎厭世臉結婚。（圖／翻攝自影片）

據《網易新聞》報導，日前，四川成都一女子參加一場婚宴，進場時看見新人正在拍照，新娘身上穿戴著陪嫁首飾，滿臉微笑深情注視著新郎，而新郎表情亮了，全程一臉「生無可戀」。

結婚現場還公布了女方的陪嫁禮單，禮單上羅列了8大陪嫁禮，包括現金200萬（人民幣，下同）、價值260萬的基金、70萬的豪車、260萬的豪宅及鑽戒等，估計總金額超過800萬元。

▲新娘嫁妝800萬新郎卻板著臉。（圖／翻攝自影片）

▲女方陪嫁清單。（圖／翻攝自影片）

至於男方給的聘金，加上金飾共有41萬元。新娘陪嫁禮單曝光後，不少網友大開眼界表示，「娘家人給的底氣太足了。」但有網友說，「既然想掙這份錢，就是心裡哭，臉上也要陪著笑，耷拉著臉給誰看啊？要是我堅決不會這樣」、「明顯不想結婚嘛」。

還有網友看後笑虧，「富婆就這樣被拿下，下半輩子不用愁了」。一名網友還分享了自己親友的經歷，「有個親戚的姑娘出嫁，嫁妝也是人民幣幾百萬元，嫁給同學的哥哥。男方結婚時就是這種表情，因為是『被家長逼的』。」

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