拿公公穿過內褲擦桌！婆家毛巾全共用　新手媳「下體怪怪」才發現

▲婆婆拿公公內褲擦桌子。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

遇到生活習慣不同的婆家，住在同個屋簷下應該會很辛苦。一名人妻抱怨，公婆省錢省過頭，衣服全部一起洗，包括廚房抹布，擦身體的毛巾還會共用，不僅如此，婆婆甚至會拿公公穿過、不要的內褲來擦桌子，讓她很傻眼。

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，公婆算很和善，但生活習慣真的讓人無法接受，像是洗衣服一定要通通一起洗，包括手洗後的內褲、廚房用的抹布，然後洗衣精還只加一些些，導致衣服洗出來都是臭的，衣服老是夾雜著一家人的汗臭味、異味。

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人妻透露，不僅如此，家裡的毛巾是共用的，而且身體擦完後，可能還會拿去擦浴室牆面或地面，甚至是餐桌等，「我剛嫁進來不知道，結果下體長了一顆很大顆的痘痘，連背部也長痘子。」後來她改用自己的浴巾，結果竟被「善意」的拿去洗，從此之後浴巾就不見了。

人妻說，「我婆婆還會拿公公不要的內褲來擦桌子，或是拿來端鍋子防燙。」後來她忍不住詢問公婆為什麼要共用浴巾、洗衣服要這樣洗，對方回應這樣可以省錢、省水、省電，而且也比較乾淨，讓她聽完後更無言。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「光看文字都有味道」、「好想吐」、「好噁，為什麼還可以繼續忍啊」、「看完我身體都癢了」、「好在還沒生小孩，嬰兒可承受不起細菌滿滿的毛巾跟衣物」、「退疫的阿爸內褲擦桌子有夠經典」。

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