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長輩作客吃光3分之2罐瓜子「沒人承認」　他一句話讓偷吃者全招了

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友25日在臉書PO文聲稱，長輩們來家中聚餐、作客，卻把寵物鼠的瓜子吃到剩下三分之一罐，在群組詢問到底是誰吃了瓜子也沒有人承認，後來乾脆直接說那是寵物的主食，有偷吃的長輩們才回覆驚訝的表情符號，「人吃了應該不會怎麼樣吧？」沒想到文章公開之後，吸引超過6000人按讚，還有不少人分享自己或家人誤食寵物零食的經驗，「應該不會怎麼樣啦，就沒什麼味道而已」。

長輩來家中作客，偷吃寵物鼠的瓜子卻沒人承認。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO發現瓜子被吃到剩下三分之一罐。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，最近剛買了一罐瓜子想給寵物鼠吃，結果長輩們來家中聚餐時，不知道是誰把瓜子吃到剩下三分之一罐，由於當時他不在家，直到回家看到罐子才發現，於是就在群組發訊息詢問是誰吃了瓜子，但都沒有人承認。

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原PO說，接著媽媽私下傳訊息跟他說，「沒關係啦，給他們吃又沒關係」，他才解釋不是吃不吃的問題，而是那罐瓜子是寵物鼠在吃的，後來他乾脆在群組裡挑明此事，那些長輩們才趕緊用驚訝的表情符號承認自己有偷吃，讓他超級無言，「要吃為何都不仔細看？聽說吃起來沒味道，為何還能吃三分之二罐？人吃了應該不會怎麼樣吧？」

文章公開之後，吸引超過6000人按讚，大家紛紛留言調侃，「我會問『是誰偷吃我家老鼠的飯？』」、「通常都一邊嫌一邊繼續吃」、「抱歉，這真的讓我很想笑」、「那些長輩下次再去你家時，記得把滾輪收好，不然我怕他們會上去一直跑」。

也有不少網友分享自己或家人誤食寵物零食、誤用寵物用品的經驗，「應該不會怎麼樣啦，就沒什麼味道而已，我弟以前還吃過寶路潔牙骨，整個讓我傻眼」、「有一次我們去親戚家住宿一晚，我媽看見牙膏就擠來用，還一邊抱怨『這款怎麼都沒泡泡』，結果那是狗狗專用的牙膏」、「我之前喝完酒肚子餓，拿我家狗的餅乾來吃，發現滿好吃的，還吃了好幾片，我家狗那天晚上很開心，因為牠也跟我一起吃了好幾片」。

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