爸隔離第5天　兒22字手寫紙條「我好想你」融化6千人

記者黃翊婷／綜合報導

本土確診人數持續飆升，一名媽媽昨日（22日）在臉書PO文表示，老公染疫隔離進入第5天，兒子手寫紙條「爸爸我好想你喔，希望你可以平平安安的好起來。」簡單一句話卻超級暖心，文章公開後感動超過6000名網友，「天啊！爸爸看到肯定會感動到不行」、「看到這張（紙條）心都融化了」。

▲原PO的兒子寫紙條關心正在隔離中的爸爸。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，22日是老公在家中2樓隔離的第5天，兒子竟然手寫22字紙條傾訴思念，「爸爸我好想你喔，希望你可以平平安安的好起來。」讓她看了也覺得很感動，因此決定PO出來和大家分享。

文章公開之後，吸引超過6000名網友按讚，大家紛紛留言稱讚原PO的兒子很貼心，「天啊！爸爸看到肯定會感動到不行，爸爸要趕快好起來喔！你的寶貝兒子在等你回家」、「祝福大家平安健康，防疫加油」、「看到這張（紙條）心都融化了」、「再隔離50天也願意吧」、「太可愛了、孩子就是這麼天真無邪」。

也有網友半開玩笑提醒，「好好把握孩子還會撒嬌的時期，不然只會成追憶。」對此，原PO回應，兒子原本每天就會和爸媽說「我愛你們」，孩子總有一天會長大，做父母的當然也不能只顧著懷念過去，他們會陪著孩子一起成長，謝謝大家的關心和稱讚。