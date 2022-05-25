燒鴨店二代「大肌肌爆出」45度角激似瘦子　網嗨喊：搬去新竹了

▲一張背影照讓大票女網友暴動！（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

滿足口腹之欲，還能讓眼睛大吃冰淇淋！就有一名網友到新竹一家燒鴨店用餐時，捕捉到「老闆兒子」認真備餐的背影，而精實的好身材曝光後，便讓大票女網友暴動直呼，「還沒吃烤鴨就流口水」、「背影怎麼有瘦子的感覺」、「要去新竹了」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「新竹某家燒鴨店，老闆（的兒子）有在練喔！」從圖片可見，男主角穿著灰色背心，大方秀出黝黑的結實肌肉，忙著準備餐點的他，雙臂線條也變得更明顯，讓不少人的口水不知是為何而流。

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原PO事後也補充說道，他拍攝當下有經過對方同意，這家「富鴻燒鴨」位在新竹，本以為剁鴨的就是老闆本人，結果「照片本人有說，剁鴨的是他爸爸！」

照片曝光後，底下一票女網友激動直呼，「我可以每天下班去買」、「去新竹走走」、「突然很想吃燒鴨」、「想搬去新竹了」、「請問燒鴨店有在賣炒飯嗎」、「看起來好好吃」。其中更有網友表示，「側面看起來很年輕欸！剛乍看之下有點像瘦子，瘦子粉絲別揍我呀」、「我也覺得好像」、「真的有像」、「我以為是E.SO」。



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