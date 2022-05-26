網狂「私訊問診」截圖曝　台大醫一率封鎖：請尊重專業

▲施景中貼出網友的「私訊問診」截圖。（圖／翻攝施景中臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科醫師施景中25日表示，他對於「私訊問診」一律不回，也會封鎖，「如果您是老師，您會透過私訊回答別人微績分的作業嗎？請尊重我們的專業，也讓我們保有一個私人的空間和休息時間。」

施景中在臉書說，「請不要再私訊問我是否要幫小孩打疫苗、疫苗怎麼選，我的立場都在前面說過了。小孩是您自己的，打與不打是您要做的選擇與承擔，如果您自己不願面對，一定要我替妳決定，那未免太自私了。」

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▼施景中貼出網友的「私訊問診」截圖。（圖／翻攝施景中臉書）



施景中指出，「不要說因怕佔用醫療資源、因此用私訊問我，我對這些回不完的問診私訊感到更加困擾。再度說明，私訊問診我一律不回、也會封鎖。」

「會提供免費諮詢的，大概就是最近的飆股訊息了吧。」施景中說，「如果您是律師，您也不會提供免費線上的法律服務吧？如果您是老師，您會透過私訊回答別人微績分的作業嗎？請尊重我們的專業，也讓我們保有一個私人的空間和休息時間。」

施景中也貼出網友的私訊問診截圖表示，「已經看過專門的醫生了，仍然要問我不是我專科的問題」、「為什麼不去看醫生，要來問我？」