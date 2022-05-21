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台大舉辦全台最早畢典　管中閔朗誦楊牧詩歌祝畢業生堅強而滿足

▲▼台大今天舉行畢業典禮，管中閔朗誦詩歌祝福畢業生。（圖／台大提供）

▲台大今天舉行畢業典禮，管中閔朗誦楊牧等人詩歌祝福畢業生一路向前、堅強而滿足。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學今（21日）舉行全台各大專校院今年最早的畢業典禮，台大校長管中閔今早在致詞時表示，目前是疫情蔓延、鎖國封城的年代，彷彿能感受到戰火中身不由己的悲哀，而管中閔也朗誦楊牧的「答舞」以及美國著名詩人Walt Whitman 「大路之歌」，面對目前疫情蔓延與發生戰爭年代，祝福畢業生在未來在人生的大路上一直向前，堅強而滿足。

由於台灣大學系統（台大、台師大、台科大）將從下學年起實施學期16週制度，今年三校特別協商將畢典安排在同一天，更首度提前兩或三週選在今天舉行，也成為全台最早舉辦畢業典禮的大專校院。

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台大今年畢業生超過1萬名，包括學士4930人、碩士班4693人、博士班473人，但台大指出，受疫情影響，典禮僅開放「各系所8％」的畢業生參與，扣除每系所推薦1名領證代表，剩餘名額則由各系所推派觀禮代表參加，出席的畢業生人數近700人。

面對目前確診人數不斷創新高，管中閔在致詞時指出，過去四年中，大家有兩年半必須藏在口罩下，在遠距學習及參與受限制的課外活動，大家或許會想，還有比這更悲情，更刻骨銘心的大學生活嗎？隨後管說「有的」，因為明年畢業的學弟妹們，肯定會打破你們的紀錄，這樣想來，大家或許會釋然一些。

管中閔隨後提到，這是疫情蔓延、鎖國封城年代，也是烽火連天、攻城掠地的年代，戰爭似乎很遠，遠到我們無法聞到硝煙味，但戰爭又似乎很近，彷彿能感受到戰火中身不由己的悲哀，而不一樣的年代，值得不一樣的畢業典禮。去年我們第一次採用線上畢業典禮，隨後管中閔說決定為畢業生朗誦詩歌。

管中閔隨後朗誦作家楊牧《北斗行》的「答舞」一詩，以及美國著名詩人Walt Whitman「大路之歌」（Song of the Open Road）的首段，祝福畢業生未來在人生的大路上一直向前，堅強而滿足。

▲▼台大今天舉行畢業典禮，管中閔朗誦詩歌祝福畢業生。（圖／台大提供）

▲游直翰勉勵畢業生，一開始最後一名沒關係，只要能後來居上就好。（圖／台大提供）

台大今年畢業典禮邀請Appier（沛星互動科技）執行長暨共同創辦人游直翰致詞，游直翰2001年從台大資工系畢業，擁有史丹佛大學人工智慧（AI）實驗室碩士學位以及哈佛大學電腦科學博士學位，及20年以上的人工智慧資歷，並在2012年以實現 AI 的普及化為願景，成立「軟體即服務」公司Appier。

游直翰以自身求學及創業的經驗勉勵畢業生，「一開始是最後一名沒關係，只要能後來居上就好了」，而當在一個領域實現階段性目標後，要勇於跳出舒適圈去挑戰下一個大聯盟，開始越級打怪的旅程，而勇於嘗試而不要自我設限，將有機會學到更多，也會獲得更多豐富人生閱歷。

游直翰也指出，每個人都有自己的優勢跟劣勢，出社會後面對的不一定是場公平競爭，但他鼓勵同學們不要放棄，只要比別人更積極、更認真、更努力、更用心，展現出熱情，經過幾年下來，就有機會超過當初在前面的人，期許畢業同學一起往目標勇敢邁進。
 

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