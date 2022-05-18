台大住宿生抱怨「0+7」用不到被封舍　教部：快篩陰仍得待在宿舍

▲台大住宿生抱怨「0+7」新制看的到、用不到。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

「0+7」新制昨（17日）起上路，打滿3劑疫苗者免除居家隔離，改為7天自主防疫，但有台大住宿生表示，室友確診後雖可選擇「0+7」新制，但校方卻不主動提供試劑，更被要求不能出門而形同「封舍」，新方案是看的到、吃不到，台大今（18日）澄清，校方都依教育部規定轉置同學及發放快篩試劑，教育部則表示，因宿舍位於校園內，自主防疫期間快篩為陰性，仍要待在宿舍不得外出進入校園。

「0+7」新制昨天起上路，民眾若打滿3劑疫苗者免除居家隔離，改為7天自主防疫，但卻有台大住宿向媒體反應，指室友確診後可選擇「0+7」新制，但校方卻不主動提供試劑，還傳簡訊要求住宿生不要出門，在宿舍內也有不少限制，形同被「封舍」，讓住宿生對「0+7」新方案是「看得到、吃不到」，甚至住在宿舍還增加染疫風險。

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台大則表示，校方配合教育部防疫政策，學生PCR結果確定為陽性後，校方會提供每人3隻快篩試劑給密切接觸室友若，若室友尚未返家隔離可在宿舍現場領取，已返家隔離者則由校安中心寄送提供，而學校皆依教育部規定轉置同學及發放快篩試劑，也沒有封舍，校方會將防疫相關程序公告在住宿組網站，或者統一寄信說明，避免訊息傳達的差異與誤解。

至於5月17日起施打過3劑疫苗的密切接觸者，台大指出，學生可以選擇適用「0+7」新制，而之前「3日居家隔離+4日自主防疫」，均不可在學校宿舍進行，教育部在今（18日）早上也指示，將開放學生待在寢室房間內，以及使用防疫專用浴廁。

對於台大住宿生抱怨，教育部指出，大專校院出現確診個案時，與該確診個案「同住於學校宿舍同一寢室者」，必須比照「同住親友」，依指揮中心規定進行居家隔離+自主防疫（3+4或0+7）措施，並由學校發放1人3劑快篩試劑。

教育部進一步說明，被匡列為密切接觸者的學生，若返家進行居隔在自主防疫期間（4或7天），經快篩結果為陰性就可以外出採買、打工或搭乘大眾運輸工具等但仍禁止至人潮擁擠處及聚餐；且因大學校園屬於高度密集場域，所以不論是採3+4或0+7方案的自主防疫期間，學生仍不得進入校園；若學生續留校內宿舍居隔，則仍要安排入住符合規定隔離宿舍，且因宿舍位於校園內，故即使自主防疫期間（4或7天）快篩結果為陰性，還是要待在宿舍不得外出進入校園。