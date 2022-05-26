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交往爽花40萬！前女友分手6年突來電討「青春補償60萬」：否則娶我

▲▼情侶,約會。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲男網友被女友當工具人，分手6年竟又接到電話來要青春賠償費。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

現代社會重視男女平權，但仍有少數「女權自助餐」吃好吃滿的人。一名男網友就分享自己被當工具人的經驗，指女友一年花了他40萬元，最後以「不上進」為由分手，沒想到分手6年後，接到前女友媽媽電話，要求他娶她女兒，否則要給她「60萬的青春補償費」，讓他當場傻眼。網友則直呼：太誇張，怎麼有這種人？

一名男網友在臉書粉專「靠北女友2.0」，以「分享一則鬼故事給大家笑笑！」為題發文，表示前女友為大陸人，在台灣念大學後留台工作，兩人是在教會認識的，交往一年，期間一直被當成工具人，前後花了他40萬，最後女方嫌他「不夠上進」，被單方面分手了。

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不料時隔六年後，突然接到自稱女方媽媽的電話，前女友媽媽表示，女兒和他分手後一直忘不了他，分開後也一直沒能和其他男生順利交往，指她女兒今年30歲了，想要生小孩，怕再晚生不出來，於是要原PO「要不娶了她，不然就是給她青春補償費60萬」。

女方媽媽說完後，換前女友接電話，她竟在電話另一頭直接哭給他聽，讓原PO相當傻眼，氣得把電話掛掉「笑死人！把人當傻子喔！我好後悔我當下直接掛電話而沒有把握機會羞辱她們。」

貼文一出網友紛紛替原PO抱不平，「燒給牠吧..破財消災」、「你跟他說我也要青春補償費 我的青春也是青春」、「大陸的國防武力防護網，肯定是用這兩母女的臉皮織出來的！」、「真的是瘋女人，這境界很高」、「6年後？ 有沒問她打過幾個人的電話了？」、「自助餐吃好吃滿欸。」

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