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豪雨成災！新北應變中心開設強化三級警戒　疏洪十路以北進行管制

▲▼疏洪十路以北區域路段(及越堤道)管制。（圖／翻攝我的新北市臉書）

▲疏洪十路以北區域路段(及越堤道)管制。（圖／翻攝我的新北市臉書）

記者杜冠霖／新北報導

今日受到梅雨鋒面影響，各地降雨明顯，為此，新北市應變中心已開設強化三級警戒。另外，二重疏洪道也已積淹水，為顧及民眾安全，市府已派員進行疏洪十路以北區域路段(及越堤道)管制，請民眾提早配合改道。

新北市府表示，因豪雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，為顧及民眾安全，市府已派員進行疏洪十路以北區域路段(及越堤道)管制，請民眾提早配合改道。

新北市淡水區中正路一段6巷，就因瞬間豪雨造成路面積水至腳踝，最深處大約半個輪胎，已有多輛機車路邊拋錨。除了淡水外，蘆洲區御史路也因大雨出現泥水；五股區登林路邊坡則有土石滑落，適逢下班時間，交通大亂。

新北市府表示，因梅雨鋒面影響，17時30分本市時雨量樹林區40mm、五股區40.5mm，本市災害應變中心立即開設，水利局、消防局等單位應變小組派員進駐，並請八里、新莊、樹林、五股、新店區公所成立災害應變中心，掌握各地災情，直至20時雨勢已趨緩，本市災害應變中心回歸常時三級開設。

新北市府解釋，本次0525水災強化三級災害應變中心開設期間，總計受理災情24件，其中積水11件(板橋2件、三重1件、三峽1件、淡水1件、五股3件、泰山2件、八里1件)、道路土石坍方4件、路樹倒塌8件、其他1件，均已結案，後續由本市災害防救辦公室持續監控氣象資訊。

新北市長侯友宜呼籲，市民隨時注意氣象資訊，提醒低窪地區慎防淹水，千萬不可掉以輕心，配合市府各項管制措施。

▼豪雨灌新北。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲豪雨灌新北。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲豪雨灌新北。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲豪雨灌新北。（圖／記者陳以昇翻攝）

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