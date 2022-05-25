配合政府徵用快篩實名制　羅氏宣布：共將供應1.78億劑

▲政府徵用羅氏快篩試劑運抵台灣。（圖／台灣羅氏醫療診斷設備提供）



生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布，明天起不分年齡、族群民眾使用家用快篩試劑檢測陽性，經醫事人員確認即為確診病例，預估快篩需求將持續增加。台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司今宣佈，配合政府徵用快篩試劑實施「快篩實名制」，7000萬劑「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組(鼻腔)」快篩試劑已運抵台灣。

羅氏表示，因應台灣防疫篩檢量能需求，確認總計提供1億7800萬劑羅氏快篩試劑，幫助民眾安心防疫一起對抗疫情。

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台灣羅氏醫療診斷設備公司總經理吳慶城表示，羅氏團隊、政府與各相關單位數個星期以來，全球無時差、日以繼夜努力爭取盡速出貨，幾乎天天有載運羅氏快篩試劑的航班飛抵台灣，終於順利將7000萬劑快篩試劑運抵台灣。同時積極安排之後的羅氏快篩試劑陸續運抵台灣，以善盡企業社會責任，支持政府守護民眾健康。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，羅氏全力配合政府的快篩量能需求且如期到貨台灣，預計到五月底累計超過8400萬劑羅氏快篩試劑運抵台灣，持續協助台灣民眾對抗新冠疫情。

羅氏指出，該公司致力於對抗全球COVID-19疫情，提供可靠質優的COVID-19檢測解決方案，涵蓋RT-PCR中高通量與即時檢測，以及抗體檢測和抗原快篩試劑，可滿足不同的測試要求。