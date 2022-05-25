萬華商業大樓槍響！棋牌社遭轟1槍沒報案　20歲槍手和接應者落網



▲亞洲舞廳樓上棋牌社，在日前遭人開槍，警方逮2人釐清案情。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區日前發生槍擊案，1名槍手跑到亞洲舞廳樓上開槍，雖然被開槍的棋牌社並沒有報警，但警方獲悉後主動介入偵辦，目前逮捕2名嫌犯，正釐清事發原因。

警方調查，在19日凌晨1時許，20歲的蘇姓槍手前往萬華區亞洲舞廳樓上開槍，事後21歲的王姓男接應離開現場，1間棋牌社遭槍擊，現場消費民眾全部嚇傻。

警方事後追查2人到案，目前也逮人並釐清案情，並查獲犯案槍枝。