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社會 社會焦點 保障人權

醉男控「手機+3萬」被她偷了　民眾拾獲送警局...秒打臉

記者邱中岳／台北報導

1名男子酒後在台北市萬華區找上正在巡邏的警員，並聲稱一旁的女子趁自己撿東西之際，偷走手機以及3萬元現金，警員帶著2人繞了附近一圈，調閱監視器也沒有發現男子所稱的偷東西畫面，離譜的是，男子手機還在當天被人撿到新北市的派出所，完全打臉男子說法。

警方調查，39歲的李姓男子在4月初某日晚上11時許，在北市萬華區廣州街136巷口尋求警方協助，並表示1名48歲的陳姓女子，在當天晚上8時許，趁李撿拾打火機時，趁機偷走李身上的手機以及現金3萬元，最後還交由另名女子帶離現場，現場警員於是帶著李陳兩人在廣州街一帶調閱監視器。

▲▼男子向警方聲稱被偷手機及3萬現金，警方調查男子手機早被人撿去新北市派出所招領。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子向警方聲稱被偷手機及3萬現金，警方調查男子手機早被人撿去新北市派出所招領。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是監視器卻沒有拍下任何有關於李男所說，陳女偷竊畫面，為求慎重將2人帶回派出所釐清，但是因李姓男子喝了相當多的酒，所以無法清楚交代案情，警方於是希望李男能夠在隔天撥空前往派出所進行說明，李男也依約離開，並在隔天又前往派出所報案。警方事後依規定受理竊盜案件，被指控的陳女也到案說明，表示自己根本沒有拿李男身上的東西。

但警方事後卻被李男向警政署等多個單位指控「吃案」，警方事後也提供證據澄清，男子丟手機的當天，手機早已被民眾撿到海山分局文聖派出所，也依照規定受理報案。

▲▼男子向警方聲稱被偷手機及3萬現金，警方調查男子手機早被人撿去新北市派出所招領。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子控女偷東西，警方要求被指控的陳女(右)陪同，一起在廣州街附近確認監視器畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子卻又質疑，警方並未當場依照現行犯逮捕陳女，但是警方指出，案發時間為晚上8時許，李男通知警方為晚上11時許，當時並非現行犯，所以依規定函送法辦。

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