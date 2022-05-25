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桃園學童接種BNT疫苗上路　鄭文燦呼籲家長陪同施打提升保護

▲桃園市長鄭文燦25日上午視察桃園區東門國小學童接種第一劑BNT疫苗情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦25日上午視察桃園區東門國小學童接種第一劑BNT疫苗情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今（25）日為5-11歲幼童接種第一劑BNT疫苗，市長鄭文燦視察桃園區東門國小接種情形後表示，為提升校園整體防疫效能，國小、國中與高中（職）同步自25日開始安排入校接種，其中國小學生BNT疫苗接種比照莫德納疫苗接種模式，採取「校園集中接種」及「醫療院所接種／補接種」兩種方式執行。籲請家長家長儘速帶孩子施打疫苗，以提升自我保護力。

▲桃園市長鄭文燦25日上午視察桃園區東門國小學童接種BNT疫苗，詢問學生接種後感覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市長鄭文燦25日上午視察桃園區東門國小學童接種BNT疫苗，詢問學生接種後感覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因應新冠肺炎疫情持續延燒，桃市府全力協助國小學生完成BNT疫苗第一劑接種，市長鄭文燦今天上午視察東門國小學生接種BNT疫苗，針對學校接種環境與學生接種動線安排，關心學生疫苗施打後狀況。

▲桃園區東門國小學童在家長陪同下接種第一劑BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園區東門國小學童在家長陪同下接種第一劑BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，為提升校園整體防疫效能，教育局已請各國小給予家長至少7天充分思考評估時間，以完成BNT疫苗接種意願統計作業，國小附設幼兒園滿5歲學童可一併於校內完成疫苗接種，滿12歲學生則可於校內完成基礎劑及追加劑接種。

▲桃園市長鄭文燦25日上午視察桃園區東門國小學童接種BNT疫苗後致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦25日上午視察桃園區東門國小學童接種BNT疫苗後致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，根據教育局統計，目前桃市共計有13萬1,258位國小學生符合接種資格，彙整統計後約有60%家長同意子女入校接種BNT疫苗第一劑，大約有7萬8,754人，有意願入校集中接種之國小學生，均由衛生局合約醫療院所自今日起入校協助學生接種疫苗。若無意願入校集中接種之學生、因故未在校接種學生、自學學生、私立幼兒園及市立幼兒園幼生等，則可於5月28日後至桃市各合約醫療院所後完成疫苗接種，無須另外付掛號費也不影響學生接種權益。

鄭文燦強調，桃市公私立國小、國中與高中職自5月23日至29日暫停實體課程，改採遠距教學，各校新冠肺炎疫苗入校接種仍依照原排定時間辦理，學生可返校完成接種，以提升自我保護力。

▲桃園區東門國小學童25日接種第一劑BNT疫苗，現場動線相當流暢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園區東門國小學童25日接種第一劑BNT疫苗，現場動線相當流暢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，東門國小校長伍鴻麟說，全校共有562位學生符合接種資格，有145位學生已於5月20日在校完成莫德納疫苗接種，約占26%，本次有230位學生有意願入校接種BNT疫苗，大約是41%，其中有12名學生有意願至醫療院所接種‎新冠肺炎疫苗約占2%、175位學生因家長仍在評估是否接種未參與，約占31%。

教育局指出，東門國小與振興診所合作，採分站式接種，從上午7時50分至上午11時協助學生完成BNT疫苗第一劑接種。學生接種時現場播放輕音樂以舒緩學生緊張情緒，避免暈針反應，另也向老師宣導避免於接種疫苗當日與接種後14日內安排劇烈活動，學生完成疫苗接種倘有不適，可請1至3天疫苗假，不列出缺席紀錄，家長也可評估孩子狀況申請1至3天的防疫照顧假照顧孩童。

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