德州21死18歲槍手長相曝！　IG預告犯案私訊內容流出

▲德州槍手拉莫斯長相曝光。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

德州羅伯（Robb）小學槍擊案增至18名學童以及1或3名成人死亡，槍手拉莫斯（Salvador Ramos）的自拍照片曝光。目前他的Instagram帳號已被封鎖，但據部分媒體指出，他在犯案前曾PO出一張槍枝照片，並標註一名女孩，還和女孩私訊透露「準備要在一間學校犯下槍擊案」。

▲拉莫斯Instagram自拍照曝光，帳號現已被封禁。（圖／翻攝推特）

德州烏佛德（Uvalde）羅伯小學槍擊案爆發不到12小時，槍手拉莫斯的照片被從Instagram截圖後流傳到推特，本人的帳號則被迅速封禁，據了解，他的PO文內容有多則槍枝照片，以及一張風格較為黑暗的自拍照。

《每日郵報》報導，拉莫斯於案發前在Instagram貼文中標註一名女孩，並表示「妳應該要感謝我標註妳」，女孩回他，「不要這真的很恐怖。我根本不認識你，你卻在一張有好幾枝槍的照片中標註我。」

▲▼德州爆發槍擊案。（圖／路透）

拉莫斯表示要告訴女孩一個秘密，透露他將會在一間小學犯下槍擊案。事件爆發後女孩表示非常難過，她說當時會回覆拉莫斯的唯一原因，就是因為她很害怕他，但之後她就去睡覺了，「我希望當時能保持清醒，至少試著說服他不要犯下罪行，我真的不知道。」

德州州長阿博特指出拉莫斯是烏佛德高中的學生，他當天上午涉嫌先在家中殺死自己的祖母後，驅車開往羅伯（Robb）小學，之後拋棄車輛徒步進入校園，攜帶的槍枝有一把手槍，可能還有一把步槍。他在犯案後被警方擊斃，目前死亡人數增至21人，包括18名學童以及3名成人。

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