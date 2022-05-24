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她和老公買生前契約！婆婆怒罵「惡毒媳婦」：咒我兒子

▲▼婆媳,豪門。（圖／CFP）

▲原PO和老公一起買生前契約卻被婆婆責怪。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人想要讓葬禮照著自己所想的安排，就會和禮儀公司購買「生前契約」，為自己的身後事做準備，不過並非每個人都可以接受。近日一名女網友就表示，她和老公辦了生前契約之後，婆婆卻對她無法諒解，認為她是在詛咒自己的兒子，堅稱她就是「惡毒媳婦」，讓她相當無言。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她和老公買了生前契約，近日正在處理此事。但沒想到老公在吃飯的時候隨口提起此事，婆婆一聽竟氣得對她破口大罵，認為她是在詛咒老公，不管她怎麼解釋，婆婆都聽不進去，還不停責怪她說「妳是個惡毒的媳婦」。

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面對婆婆的責罵，無辜的原PO表示，明明老公本人對生前契約也沒有持反對意見，沒想到婆婆的反應卻這麼大，讓她覺得很莫名其妙。

PO文曝光後掀起熱議，網友紛紛留言表示「你先生沒意見就好了，幹嘛要她同意」、「好瞎…我反而是被婆婆一直催著去買，她研究過後覺得太重要了，就趕快叫我去買」、「請老公去安撫婆婆啊~來罵妳幹嘛？生前契約跟保險的概念其實差不多」、「不用意外～老人家都會覺得這是很『破格』的事，當然～她不會去罵兒子， 只好拿妳開刀囉」。

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