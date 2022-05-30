3小叔每人給3千　逼她辭職照顧中風婆婆！尪還嗆：你也沒賺多少

▲原PO被逼去照顧中風婆婆。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

媳婦照顧婆婆是理所當然的事？一名人妻抱怨，日前婆婆中風，老公和兄弟討論後決定讓她離職去照顧，但每人只出3000元，也沒人願意到醫院輪替。更扯的是，婆婆身體好轉後獨自跑回家，小叔竟然還打電話怒罵，讓她覺得相當委屈。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆前陣子中風，老公和3個弟弟商量後，決定叫她辭職到醫院照顧，但1人每月只願意付出3000元。老公告知此事時，還嗆「你一個月也沒賺多少錢」，讓她相當傻眼，「我上班一個月4萬2000元還嫌少？」

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雖然有怨言，但原PO仍到醫院照顧婆婆，但第一週卻沒有人願意來換班，讓她無法回家洗澡，「我就一個一個打電話罵人」。復健一段時間後，婆婆生活開始可以自理，某天想家還在半夜3點多離開醫院，走路到家時已經早上7點多，小叔打電話通知，老公才過去接人。

▲原PO抱怨老公和小叔的作為。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

事後小叔表示，因為婆婆可以自理，以後每個月都不給錢了。未料，某天婆婆又在半夜走回家，小叔還打電話來罵她，「現在是怎樣，不給你錢我媽你就不顧了是不是？」讓她備感委屈。

不少網友看到後紛紛為原PO打抱不平，表示「誰的媽媽誰照顧，媳婦是外人，為什麼都要媳婦顧」、「妳老公一點都沒有替妳著想，辛苦妳了」、「老公大聲什麼？嫌你賺少，他們賺多，就大家出錢請人顧啊，於情於理都說不通」、「這一家人的嘴臉真難看！妳也挺傻的，幹嘛糟蹋自己去照顧別人的媽媽」、「最可惡的是你老公，他憑什麼替你決定？你又為什麼要答應，最該照顧的是他們兄弟而不是你」。