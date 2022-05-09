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婆婆高調送她LV「背去親戚聚會阿」　二姑急阻止！真相吐血了

▲百貨公司,購物,周年慶,消費,櫃姐,一列一休（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前收到婆婆送的二手名牌包，由於她平時都背平價包包，所以並未發現任何異樣，直到某次親戚聚會，婆婆提醒她把包包背去，怎料二姑見狀立刻阻止，而真相也讓她錯愕不已，苦笑直呼「就說怎麼突然對我那麼大方，害我提心吊膽好幾天。」

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，之前全家人去逛Outlet，經過Coach的店時，公公覺得很優惠，所以喊話買單全家人的包包，而她雖然沒什麼興趣，但也挑了一個包，先生則要她寬心，笑說「喜歡就買」。

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沒想到，婆婆突然插進來，脫口說「妳家裡不是有？」聞言，老公立刻接話，直言款式不一樣，可以換著背，還忍不住反問「妳不是也有為啥要買？」

最後結帳時，只有公婆和先生有買，而她則默默放棄，當先生注意到此事，問她為何不買時，婆婆又說，「那個不實用啦，浪費錢，等回去我給妳一個LV。」

原po提到，回家後婆婆真的從房間拿出一個LV提包，當著大家的面送她，還說「這個包是大姐送我的，很貴哦！四萬多，妳年輕人用適合，我捨不得用，給妳要好好保護，清潔一下。」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

雖然包裡包外都有一些髒污，她還是欣然收下了，也沒察覺什麼異樣，直到幾天後親戚要請客吃飯，在大家各自打扮時，婆婆笑提醒「妳可以背前幾天我送妳的那個LV去。」

話語一落，旁邊的二姑立刻阻止，直呼「那是假的，提去一眼就被看出來，要被笑死。」而婆婆則連忙撇清道，「妳大姊在菜市場買的，我哪知道......。」

對此，網友們全傻眼，紛紛回應「是我就背出去，丟她的臉剛剛好」、「女人何苦為難女人」、「假鬼假怪的婆婆，不然就是她根本不認識LV」、「每每看到這種，只覺得何必這樣對媳婦，自己也是嫁進來的，這樣心態真的不可取」、「不管妳再怎麼配合演戲，她還是會像川劇變臉一樣變個不停」，還有人妻趁機訴苦，「我婆婆都喜歡送垃圾，每次聽到她又要帶什麼來給我時，我都在思考要怎麼趁機丟掉。」

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