印尼外傭不吃豬肉！婆婆竟吩咐媳「拿胡椒餅給她」　網轟：很自私

▲婆媳要如何相處一直都是難解的問題。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

媳婦婚後要如何和婆婆相處，一直以來都是難解的問題，但至少要彼此尊重。一名人妻抱怨，先前家中買了胡椒餅，婆婆明知外傭因為信仰不吃豬肉，卻叫她拿一個給對方，還說沒看到就好。不少網友看到後都傻眼，表示「有夠自私！」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，先前婆家有一名印尼籍外傭，因為宗教信仰無法吃豬肉。某日二姑買了胡椒餅回家，裡面包的是胡椒豬肉高麗菜內餡，沒想到婆婆竟吩咐說「妳拿一個給外傭吃」，讓她相當傻眼，回應「這有豬肉的耶，等一下她吃飯就好了」。

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▲婆婆叫原PO拿胡椒餅給外傭吃。（示意圖／記者黃士原攝）

但婆婆仍不以為意說「管她的」，認為吃的時候沒看到就好，原PO表示，上次二姑已經告訴外傭說胡椒餅是包豬肉的，未料對方還嘆說「哎！我女兒就是善良又老實」。

原PO見狀當場傻眼，仍拒絕婆婆說「要拿妳自己拿給她」，結果對方卻說，「我們這種善良的人，做不來，妳拿」，聽到這席話，她瞬間忍不住笑意，說「哈哈哈，妳善良妳叫我拿給她吃」，頓時讓婆婆啞口無言。

不少網友看到後，紛紛留言表示「根本挖坑給妳跳」、「真的很惡毒耶」、「人家回教就是不能吃豬肉了，還硬要拿給外傭吃，這什麼鬼心態」、「真的很自私，推媳婦去當炮灰，尊重別人的信仰很難嗎」、「這麼不尊重別人的人不值得被尊重」、「究竟是什麼心態？明知道印尼人因信仰不能吃，還要騙她？無言」。