準婆婆逼住夫家「男友薪水全上繳」！她傻了：我選擇退出

▲原PO無法接受準婆婆開出來的條件。（示意圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚不只要和另一半磨合，和對方家人如何相處也是一件難事。一名女網友表示，前陣子準備和男友結婚，沒想到準婆婆卻開了2個條件，不僅要拿走男友的所有薪資，婚後也不能搬走，即使抱怨也沒人相挺，讓她相當崩潰。不少人看到後，紛紛喊「快逃啊！」

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，和男友已經論及婚嫁，未料準婆婆「樹林王大媽」竟開出2個條件，一是要求男方的所有薪資都要上繳，來支付家中所有花費；二是結婚之後不能搬離婆家。

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原PO表示，不想住在男友家是因為樓梯很陡也沒有燈光，她擔心懷孕或是搬物品上下樓梯會很不方便，加上想要自己的生活空間，也願意一起負擔房租和在外生活的開銷，但準婆婆仍堅持男方的薪水要負擔家中生活所需，沒有閒錢再付房租，讓她相當無言，「我沒有開口要你們準備頭期款或房子耶…」。

▲準婆婆堅持要男友把薪水全數上繳。（示意圖／記者劉維榛攝）

原PO也說，男友妹妹再婚的時候，準婆婆就要求要有房子才能嫁，但面對她卻態度180度大轉變，「因為我不是你女兒嗎？」她也說，聽到這2個條件真的很難過，「有考慮到我爸媽的感受嗎？我也是人身父母養育長大的」。

原PO透露，男友聽到這些話還沒有來幫忙說話，只說是因為準婆婆過怕了窮日子，才會對金錢如此重視，讓她更加心寒，「我們家也是苦過來的，但也不會這樣養兒防老，情緒勒索，一哭二鬧的」，氣得怒罵男友媽媽把兒子當作搖錢樹，「我不能改變你們的想法，我會選擇退出，但你們用這種方式對我，我相信老天會有眼的」。

不少人看到後，紛紛留言表示「這樣的條件不能接受就不要結婚呀」、「千萬別嫁，否則將來一定會後悔」、「你要慶幸還好還沒結，快快認清事實」、「快別介入他們母子情深了，婚前就處處為難，婚後只會難上加難」、「這男人立場很清楚，他是支持媽媽的，這種嫁不得」、「很慶幸在婚前就看清了，妳值得更好的」。