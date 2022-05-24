3450公斤氰化鉀在哪？太陽能電池大廠關廠前未定期申報挨罰

▲執行署屏東分署成功起徵太陽能電池大廠積欠款項 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技產業園區內一家生產太陽能電池的大廠，持有3450公斤氰化鉀等毒性物質，後來未進行毒性化學物質運作紀錄之申報，被縣府環保局開罰6萬6000元，縣府另通知公司應提出土壤污染評估調查及檢測資料亦未完成，而被裁處30萬元罰鍰，但這家公司在2017年8月間已將廠內該批毒物合法轉讓給另一家公司，經執行署屏東分署人員近半年來動之於情，負責人終於拿著現金到該分署繳清，相當難得。

屏東科技產業園區內這家生產太陽能電池的大廠，公司資本額上億元，近10年間由公司自行繳納或因分署的執行，已清償上千萬元的勞健保案件與欠稅案件，惟公司廠房及機器設備於2017年遭法拍，無力再繳納，經屏東分署溝通協調，請負責人之會計師協助處理國稅局的退稅申請，希望能以退稅款來償還所欠罰單。

近半年後，承辦書記官為追蹤進度，5月親至負責人所留通訊地訪查，雖當天未遇負責人本人，但適逢其長輩在場，書記官婉轉告以公司仍有部分罰單未繳，希望能代為向負責人轉達，請其積極處理公司退稅事宜，並儘速前來繳納餘款，以避免後續之分署執行作為。數日後負責人果帶著現金前來分署，將41萬餘元罰單一次繳清。環保案件向來難以徵起，該件能全案清償，實屬難得。

屏東分署表示，大廠關場前會有很多的申報程序或流程要處理，例如大量解雇勞工60日前應提出相關計畫書，該件義務人公司因為沒有做到這點還另外被罰了10萬元，而各種環保法規上的申報義務都有其公益的立法目的，為維持法秩序的運作，分署會繼續強力執行環保案件，共同捍衛環境的永續發展。