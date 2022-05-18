鋰礦企業破產拍賣競價飆破13億　最具價值「探礦權」到期添變數

▲斯諾威礦業股權拍賣競價情況。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

四川一間鋰礦企業斯諾威礦業破產清算股權拍賣自16日起引起各方關注，直至今（18）日止，該拍賣標的已吸引18家企業或個人競拍，出價多達2047次，圍觀人數超45萬人次，最新競價超3.12億元人民幣（約13.4億元新台幣），較起拍價高出近百倍。不過，公開資訊顯示，斯諾威礦業的探礦權已到期，拍得股權後或存在一定的風險性。

▲生產新能源車鋰電池的大陸龍頭企業寧德時代。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，斯諾威礦業的股權拍賣之所以受到多方爭搶，主要是由於該公司擁有的豐富鋰資源。據公開資訊顯示，斯諾威礦業成立於2008年，興能新材料持有該公司57.1%的股權。該公司主要從事鋰輝礦、及其他稀有金屬礦的開發及銷售，旗下主要產品包括鋰輝石礦、鉭鈮精礦、硅石礦、綠柱石精礦、鐵精礦等。

本次拍賣標的物為成都興能新材料股份有限公司持有的雅江縣斯諾威礦業發展有限公司54.29%股權。拍賣原定16日10時開始至17日10時結束（延時除外）。起拍價約為335萬元（人民幣，下同），保證金約為33.5萬元，單次加價幅度為5萬元。

據了解，此次競拍參與方的身份尚未公開，不排除大陸一線鋰鹽企業、下游動力電池龍頭等，甚至傳出有一家地產商也參與此次競拍。也有市場消息猜測稱，潛在企業主要是在四川佈局鋰礦資源的企業，包括川能動力、四川路橋、融捷股份、盛新鋰能、協鑫能科等。

斯諾威礦業擁有四川德扯弄巴鋰礦18.53平方公里的探礦權以及1.14平方公里的採礦權。德扯弄巴鋰礦位於四川省甘孜州雅江縣城東北部，屬於世界級鋰輝石礦山甲基卡的核心礦區。評估報告顯示，以2021年6月為基準日，德扯弄巴鋰礦山的保有資源儲量為2492萬噸，氧化鋰資源量為29.32萬噸，平均品位為1.18%，該礦區還有著豐富的鈮、 鈹、鉭金屬儲量。

隨著各國持續布局新能源市場，全球鋰資源供需缺口不斷擴大，鋰價也呈現持續上漲趨勢，在此背景下，上游鋰礦資源成為了各大鋰業巨頭和動力電池企業爭相投入的投資熱點，也讓這場破產股權拍賣成為外界關注焦點。

不過，斯諾威礦業最具價值的「探礦權」已於2021年6月30日到期，雖已辦理三次探礦權保留工作，正繼續辦理探礦權第四次保留工作。不過，四川省自然資源廳相關人員表示，因探礦權證在取得及增補礦種階段涉嫌存在違法、違規事由，相關行政部門正在組織調查工作，「探礦權保留工作推進緩慢且存在礦權滅失的風險。根據公告，管理人不承諾為意向投資人辦理探礦權過戶手續。」