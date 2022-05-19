太陽能公司建發電站強鏟麥田　農民肉身擋鑽地機爆衝突

記者魏有德／綜合報導

大陸河北石家莊行唐縣部分村民近日向外界爆料，當地為建光伏（太陽能，下同）電站，強佔村民承包的麥田。據了解，一群施工人員在4月底時，突襲式出動大型機具，將當地兩個村莊的上百畝麥田鏟平，村民用肉身阻擋機具作業，發生推擠扭打衝突，目前，被鏟平的田地已打上混凝土樁，讓村民怨憤難平，投訴媒體。

▲河北石家莊行唐縣村民與興建太陽能發電站工人發生衝突。（圖／翻攝微博）

《上游新聞》報導，行唐縣上碑鎮東北街村村民稱，2021年以來，村民發現有部分不明身份的人來到村內，說要佔用村民的承包地建光伏發電項目，自2022年4月初開始，上述人員自稱是建設項目的工作人員，動員村民將土地交付給他們，要鏟除長勢良好的麥田建光伏發電，但被部分村民拒絕。

由村民拍攝的影片可以發現，有一群頭戴紅色工地帽的工作人員和村民發生激烈的爭吵，靠近路邊的麥田已經被鐵絲網圍住，還有村民直接坐在了麥田裡阻止施工人員；另一段影片則顯示，有幾名村民用肉身阻止大型機具動工，雙方直接在機具前拉扯並發生推擠衝突。

▲被強行鏟壞的麥田。（圖／翻攝微博）

據悉，為建太陽能發電站與村民發生衝突的公司為行唐縣行特新能源有限公司。根據杭特公司準備的合約顯示，甲方為村民，乙方為祈後村村委會，村民的土地租賃給祈後村村委會，委託村委會將土地轉租給承租方，用於行特公司建設200兆瓦光伏平價上網發電項目。

該合約約定租期20年，租金分四階段結算，每階段5年，第一階段為1200元人民幣／年（約5160元新台幣／年），第二階段為1300元人民幣／年（約5590元新台幣／年），遞增至第四階段的1500元人民幣／年（約6450元新台幣／年）。不過，在租金支付方式條款中，支付時間卻為空白。

▲太陽能公司在鏟壞的麥田上豎起混擬土樁。（圖／翻攝微博）

整起事件在媒體曝光後，河北石家莊今（19）日公布行唐通報毀麥事件調查結果，行特光伏公司項目負責人被刑拘，縣委縣政府深刻檢討。對分管副縣長給予政務警告，上碑鎮黨委書記和鎮長免職處分。