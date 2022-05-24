老師手撐遮雨布護送314名幼童放學　半小時來回12趟暖舉被讚爆

▲8名教師用遮雨布幫幼兒園學生擋雨。（圖／翻攝閃電新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東聊城一所幼兒園8名老師在雨中撐起防水布，護送校內兒童放學。老師們在半小時內來回12趟，才將園內300多名孩童全數送至等待在校門口的家長們手中，不過，老師們的身體也都被大雨淋得半邊濕透。影片被放上網路後，迅速引起網友們熱議，暖心貼心的舉動也讓許多網友讚爆。

《閃電新聞》報導，八名教師分為兩組，分別拉起兩張防雨布作為臨時雨傘，擋在孩子的頭頂上。然後，一群人從教學樓慢慢移動，走到校門口，把孩子交給家長們平安接回家。

老師們說雖然自己站在傘的外側被淋濕了，但是看到孩子沒有被淋濕，內心非常的欣慰。最終，八名教師耗時半小時，在雨中來回走了13趟，最終將300多名學生全部送到等在校門口的家長手中。

對此，這間一夕爆紅的建設路小學附屬幼兒園副園長張凡指出，「老師雖然都被雨水打濕了，但是看到孩子們沒有被雨淋，還是很欣慰的。其實這件事情在我們老師的日常生活中是很小的一件事情，因為這都是我們的職責所在。」

影片公開後，多數網友認為這是老師們暖心的舉動，讓幼兒園的孩童可以不會因大雨而著涼，也有網友持反對態度，「沒必要吧！那麼小的雨，這未免有點擺拍的感覺啊！現在的孩子是溫室裡的花朵，孩子們都穿的雨衣，吃點苦就是他們的成長。」