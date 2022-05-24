今晚雨最大！北台灣等2區迎豪雨　氣象局示警「明早上班防大雨」

▲今晚到明天降雨情況最明顯。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

受到梅雨鋒面影響，今日全台降雨機率高，中央氣象局提醒，今晚到明日是雨勢最大的時段，其中北部、中部山區可能出現局部豪雨，且明日早上的上班時間也會遇到大雨，務必留意路況。

氣象局於臉書官網貼文提醒，受到鋒面影響，各地陸續有短暫陣雨、雷雨出現。預計今天晚上到明天雨勢更加明顯，北部地區、中部山區甚至可能有局部豪雨，另明天上班的時候可能會遇到大雨。

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▲今晚北台灣將有一波明顯雨勢。（圖／氣象局）

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，今晚到明天受到梅雨鋒面影響，北部地區預估會有一波明顯雨勢，雷雨區內注意瞬間大雨、雷擊，低窪地區需留意淹水情況。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩日西半部、東北部、澎湖、金門、馬祖降雨時間長，會有雷雨或陣雨，花東有局部短暫陣雨或雷雨，今天下午到週三西半部、東北部有局部大雨，尤其今晚到明日會有一陣較大雨勢，西半部、東北部有局部大雨，北部也可能有局部豪雨。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

週三到週五梅雨鋒面都在台灣上空南北徘徊，週四、五各地都有陣雨或雷雨，西半部、東北部仍然容易有局部大雨。週六鋒面北移，轉為西南風影響天氣，西南風會持續影響好幾天，迎風面的中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地可見陽光，午後留意雷陣雨。

而明晨低溫部分，北部、東北部21到22度，花東、中南部23到24度，下雨時感受涼爽，雨停時則感受悶熱，週六鋒面北移，各地溫度回升。