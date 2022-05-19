防疫模範生被雙北狂酸　陳其邁高EQ喊話：跟柯、侯都是隊友

▲防疫模範生被酸！陳其邁稱跟柯、侯是隊友，陳致中肯定：有肚量。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄防疫被肯定為「防疫模範生」，但台北市長柯文哲、新北市長侯友宜卻都不認同。對此，高雄市長陳其邁今天指出，不管是採購快篩劑或是分級醫療早已落實，他強調，防疫路上大家都是隊友、夥伴，包括他及柯文哲、侯友宜及市議會等都是如此。

高雄被讚「防疫模範生」一事引起熱議，不過，台北市長柯文哲表示，比賽還沒開始，新北市長侯友宜也說，一站式的防疫是新北開始做起等。民進黨籍高雄市議員陳致中在今天的市政總質詢針對兩位市長的評論提出質詢。

陳其邁表示，防疫工作上和其它縣市、高雄市議會、不同黨派等都是隊友，尤其感謝議會通過市府6.8億元墊付案，日前再支持1.9億元的預算。他說，高市府去年就採購快篩劑，並自今年元月23日起於診所就醫有呼吸道症狀者就發給快篩劑，同時也落實防疫分級醫療。另外，高雄在2至3月保留中、重症病床1400床，目前已有2000床的量能，預備為因應疫情增溫時使用。





▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

有關被稱讚為「防疫模範生」卻不被雙北市長認同一事，陳其邁重申市府、議會、民眾及中央都要通力合作，也都是隊友。

陳致中追問侯友宜說是新北率先推出基層診所「快篩、看診、領藥」一站式防疫才有其它縣市跟進一事，陳其邁表示，「防疫時大家都是隊友，要互相合作，不是隊友彼此競爭」，不管是柯市長、侯市長及高雄市議會都是要如此。陳致中則嘉許陳其邁有寬大的心胸肚量，不愧為防疫的模範生。

除了防疫議題，陳致中於總質詢也關切非營利、公立幼兒園最高可延托2小時的議題，公立幼兒園有46%，但非營利目前只有7%作延托2小時服務，促市府依據「高雄市公立幼兒園及非營利幼兒園辦理課後留園服務作業要點」擴大服務，並確實調查家長的需求，才能減輕雙薪家庭家長的負擔，不用擔心下班後來不及接小朋友。陳其邁允諾交教育局進行意願調查並擴大辦理。