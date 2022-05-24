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「用堂弟當司機」遭議員質疑　大林鎮長：首長有人事支配權

▲▼嘉義縣議員許有疆議會質詢大林鎮長人事權。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣議員許有疆議會質詢大林鎮長人事權。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣議員許有疆24日定期會質詢，大林鎮公所把環保局專案補助款黑白濫用，且鎮長堂弟涉嫌「詐領補助款」，要求政風處儘速處理，縣長翁章梁指示政風處查處；大林鎮長簡志偉回應，鄉鎮首長沒編列司機，前兩任大林鎮長任內司機也是這樣調配。

許有疆表示，在地方接受到陳情大林鎮公所把環保局的專案補助款黑白濫用，環保局補助給公所掃街車專案隨行人員，「鎮長堂弟」佔著缺也領了薪水，但卻從未在清潔隊工作。對此環保局長回應，環保局長張根穆說，補助掃街車是依清街里程數計算。

▲▼嘉義縣議員許有疆議會質詢大林鎮長人事權。（圖／記者翁伊森翻攝）

許有疆進一步指出，公所掃街車專案的隨車人員在110年5月11日至111年4月30日期間從未在清潔隊執行工作，甚至問了好幾個公所員工，居然沒人說得出這位鎮長堂弟在公所做什麼工作。

許因此質疑，鎮長堂弟到底有無實際於公所上班？若無在公所上班卻乾領補助款薪資，這個問題就非常嚴重，不僅是挪用預算那麼簡單，這已經是構成「詐領公帑」的行為。

大林鎮長簡志偉表示，大林不缺口水，希望不要兩套標準看待。他表示首長具有人事支配權，即使用人有問題，人事單位也會跟他糾正、反映，據他了解很多鄉鎮長都是這樣調整該職缺，而他也願意接受政風單位調查，只求鎮代認真審核預算監督，並非責任內該做的事情不做，直到站不住腳，無法跟選民交代轉而轉移焦點，卻要行政單位被迫隨之起舞。

許有疆再次強調，簡當然有人事權，但不可以濫權，三年來一直喊著清潔隊缺人力需要縣府增加員額，當縣府給予補助款用在清潔隊人力時，卻被調去當公所司機？上星期對於代表會相同的質疑才義正嚴辭說沒有此事，今天又改口說是他的人事權，許有疆表示挪用上級補助款絕對不是慣例，請簡鎮長莫故意模糊焦點。

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