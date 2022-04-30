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許有疆投入民進黨大林鎮長選舉　5大面向幸福政策爭取支持

▲▼ 許有疆登記民進黨大林鎮長初選　。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 許有疆登記民進黨大林鎮長初選　。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣黨部29日召開大林鎮長人選協調會，由曾銘宗及現任縣議員許有疆進行協調。許有疆表示，不管最後結果如何都尊重黨的機制，只希望在大林鎮找出優秀的候選人，真正為大林做事的鎮長人選。許隨後也在競選團隊陪同下，正式宣布投入民進黨大林鎮長選戰，爭取民進黨出線提名，並提出涵蓋社會福利、城鎮發展、公共建設、農業發展、文化觀光等五大面向幸福政策，希望藉由社會福利全面提升，讓鎮民享受大埔美園區成功開發的結果，是他未來重要的政見，將來一定會允諾兌現。

▲▼ 許有疆登記民進黨大林鎮長初選　。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 許有疆登記民進黨大林鎮長初選，喊出。（圖／記者翁伊森翻攝

許有疆表示，考量大林受益大埔美園區開發後地方財源挹注的效應，其中在社會福利正式宣示當選後將提高鎮民敬老禮金1千元、生育津貼1萬元、開辦大林鎮民保險、推動健康樂齡聚落及推動鎮民輔具補助等。

許有疆指出，很多代表都向他反應，大林鎮已在黃貞瑜前鎮長時代還清債務，目前也因為大埔美園區的稅收讓公所財政狀況有盈餘，除了基礎建設外也要注重各項社會福利，但是這三年來代表會多次要求鎮公所應該編列重陽敬老金1000元都未果。

許有疆進一步表示，認真評估過所有財政預算，大林發放重陽敬老金1000元絕對可行，除此之外包含鎮民保險及生育補助只要規劃完善都能落實，他承諾當選鎮長，第一年就會兌現重陽敬老金1000元的發放，他率領的行政團隊也會馬上規劃鎮民保險的政策。

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