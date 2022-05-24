中國反對台灣參與WHA　外交部：偏狹自私政治考量

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

今年「世界衛生大會」（WHA）在既有強勁國際支持基礎上，已有71個友好國家、超過3,700名政要及國會議員等以多元方式展現對我國參與「世界衛生組織」（WHO）的有力支持。不過，對於中國持續反對台灣參與WHA，外交部發言人歐江安24日在例行記者會回應表示，呼籲中國政府應以負責任的態度看待全人類的衛生安全，切勿再以偏狹自私的政治考量，忽視國際社會支持台灣參與全球防疫合作的強大聲量。

歐江安表示，聖文森、貝里斯、史瓦帝尼及吐瓦魯4友邦分別在總務委員會及全會中，為我與中方進行二對二辯論。另在23日的全會總討論中，計有美、英、澳、法、德、加、盧森堡及立陶宛共8個理念相近國家代表，以及瓜地馬拉與巴拉圭2友邦為我國仗義執言，肯定台灣為全球抗疫的堅定夥伴，呼籲WHO接納台灣參與，外交部表示誠摯感謝。

另對於中國宣稱有多國支持「一個中國原則」，反對台灣參與WHA的立場；歐江安重申，中共政府重彈其「一中原則」等陳腔濫調，刻意曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，並將其所謂「一中原則」帶入到促成全民健康為福祉的WHO殿堂，並在聲稱高度重視台灣人民健康福祉的同時，無所不用其極阻撓台灣參與 WHO及WHA，甚至用「以疫謀獨」的政治語言抹黑台灣對全球的防疫貢獻；中方掩耳盜鈴的行徑，凸顯中共以政治凌駕人民健康，罔顧人民福祉的惡劣本質。