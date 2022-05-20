「韓系帥哥」要和我約會　19歲天真女大生險被騙2萬元

▲19歲女大生迷上「韓系帥哥」，上了「假交友真詐騙」的當，湊出生活費2萬元要買CASH點數，幸好被超商與警方聯手阻詐，保住其生活費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南有1名 19歲張姓女大生，在交友軟體「Tinder」認識一名「韓系帥哥」，雙方加Line好友，對方以外出見面為由，要求張女至超商購買點數，張女為求與帥哥見面約會，竟硬湊出2萬元生活費到超商買點數，幸好店長察覺有異通知市警五分局警方到場協助攔阻，成功攔阻張女被騙。

這名暱稱「陳帥咩」的「韓系帥哥」，透過tinder交友軟體主動傳訊息給19歲女大生聊天，雙方聊開後便不定時互傳訊息，隨後「韓系帥哥」告知他的LINE通訊軟體ID，雙方接續使用LINE互傳訊息問暖。

17日雙方約定晚上6時在北區火鍋餐廳約會，約好後見面會，這位「韓系帥哥」透過LINE電話告訴女大生，要先去全家便利商店的ATM領錢，再去買CASH點數，將點數卡內的序號拍照傳給他，需要這樣做來騙店經理，才可以讓身為酒店男模的他蹺班赴約，女大生為了跟帥哥見面約會，硬湊出其生活費2萬元，跑去超商買點數，所幸這場泡泡騙局被超商及警方聯手戳破，讓女大生保住生活費2萬元。

市警五分局呼籲民眾，網路交友要謹慎小心，詐騙者善以「放長線釣大魚」方式，先假意交往並甜言蜜語博取信任，再謊稱要寄送高價禮物需補繳手續費或工作遇到困難需金錢周轉等理由，要求被害人匯款救急，其實都是詐騙話術，民眾若遇到網友要求匯款時務必提高警覺，不要被網友花言巧語沖昏了頭，以免傷財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線及110報案專線查證。