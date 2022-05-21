火辣女醫寄來50kg黃金　一聲老公讓他昏頭...攜百萬現金衝機場

▲台南一名李先生誤信網路詐騙，一人拿了百萬到高雄機場說要幫忙繳稅領黃金 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是傻人有傻福！台南市一名李姓男子開車來到高雄國際機車出境大廳，情緒激動尋求協助，服務人員這才發現他身上藏了有百萬現金，原來他是相信網路一名自稱無國界女醫師的話，表示有一批黃金卡在海關，需要150萬現金才能放行，所以他才拿了錢衝到高雄機場，讓航警有機會阻止他被騙。

這起案件發生在18日上午10點，這名李姓男子一個人開車從台南來到高雄機場，不過他在出境大廳神色非常慌張，尋求服務人員協助，服務人員轉給航警來處理，這才發現他身上有百萬現金，原來他中了詐騙老套路，一名在網路自稱為無國界的女醫師，宣稱自己有一批黃金卡在海關，需要繳付海關保管費才能放行。

▲台南一名李先生誤信網路詐騙，一人拿了百萬到高雄機場說要幫忙繳稅領黃金 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲網路詐騙宣稱自己是「無國界醫師」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一開始李姓男子對這名無國界女醫師傳來的訊息，還半信半疑，但是越聊越投入感情，結果被對方的情緒勒索，表示不幫忙就分手，所以情急之下一時亂了分寸，拿了現金鉅款就衝到高雄機場，讓航警有機會阻止詐騙。