兆豐銀OL「3招狂偷上千萬」　全給「愛情騙子」為結婚做準備

▲陳姓女子(右)涉嫌利用銀行ATM補鈔機會偷錢上千萬元遭檢察官提起公訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前兆豐銀行中山分行陳姓女辦事員，以為在網路交友遇到真愛，想與假男友共組家庭，不但自掏腰包幫買虛擬貨幣當結婚基金，還大膽利用主管信任，不時在裝填ATM鈔匣時偷錢，私吞精品業者委託保全運送的大量現鈔，1個多月來銀行上上下下無人知曉的情況下，偷了1018萬元全送給假男友，台北地檢署24日依違反《銀行法》背信等罪起訴陳女。

據了解，20多歲的陳女5年前才剛進入兆豐銀行工作，因為表現不錯，獲得襄理、經理的信賴，幫忙處理很多銀行現金業務，不過在2021年間，陳女在交友軟體I Pair上遇到詐騙集團，陳女從連對方照片都沒見過，卻從此陷入網路熱戀，生活重心開始變調。

陳女聽信詐騙集團假男友的謊言，深信2人可共組家庭，為了美好的未來，陳女拿出自己為數不多的存款，幫假男友買虛擬貨幣，等假男友發現陳女無力再金援，就開始裝可憐說：「那我去死好了」，陳女心急回應：「再說這種話就不理你了」，假男友發現陳女確實上鉤，虛情假意說：「好啦，我知道妳是對我最好的」。

為了完成和假男友的共同願望，陳女一開始向同事小額借款，但金額實在太少，陳女就從2021年7月6日開始，利用幫忙補充ATM現鈔的機會，趁著應該全程監看的襄理去忙別的事情，一把一把地自行抽走鈔票，然後再進電腦中輸入已補鈔完成的假資訊。

陳女另外還要負責幫忙整鈔，也就是舊鈔換新鈔業務，她竟從經理交給她的300萬元中，直接拿走200萬元，後來分行要搬家，金庫一度開啟，她竟堂而皇之地走進金庫，直接從預備用的ATM紙匣中拿錢，總計到8月6日為止，她偷走了ATM紙匣707萬元。

▲陳女坦承從沒見過網路男友本人或照片。（示意圖／Pexels）

此外，陳女還要負責協助精品名店CHANEL的現金存放業務，她一樣趁著業者委託保全送鈔到銀行時，利用負責主管不在場的時候，直接把現金都偷走，沒入帳，從7月23日到8月12日為止，靠這種手法侵吞CHANEL款項8次共274萬元。

陳女的犯行始終沒有被任何人發現，直到銀行基層LINE群開始傳出，有職員遇到詐騙，一直在借錢，疑似侵占公款，兆豐高層得知傳聞才驚覺大事不妙，清查發現，陳女已經利用ATM換鈔等業務、協助業者存款等機會，盜走總計1018萬元。

檢察官2022年初發動搜索約談時，發現陳女已把不法所得拿去購買虛擬貨幣，並轉帳給假男友，身邊幾乎沒留下一毛錢，陳女這才發現自己可能遇到愛情詐騙，坦承犯行，當時訊後由父親代為繳交20萬元交保候傳，檢察官調查後將陳女依《銀行法》背信、行使業務登載不實等罪起訴。