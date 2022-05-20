就愛台塑！假扮採購人員騙簽約金落網　4年前同樣手法犯案入獄

▲詐騙慣嫌假冒台塑公司採購詐騙被害人及商家遭警方逮捕 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義水上分局近日接獲民眾報案，經營禮品業的被害人指稱，遭假冒台塑公司人員採購名義，需簽約繳交簽約金及購買禮物贈送高層等詐術，被害人信以為真，交付犯嫌新臺幣1萬7,000元得逞，被害人事後查證才知道遭詐騙。

水上分局長蘇旭茂案發後，立即指示偵查隊成立專案小組，調閱案發地點沿線監視器，過濾可疑人車，鎖定一名騎乘重機車穿白色上衣男子，經清查身分發現55歲陳姓嫌犯綽號鱷魚，曾於2008年間以假冒「台塑員工」相同手法在嘉義市區詐騙20多家廠商，直至2020年中才假釋出獄，又再度犯案。

專案小組歷經多日跟監埋伏、蒐證掌握犯嫌行蹤，陳嫌於19日中午從高雄搭乘高鐵再次前來嘉義犯案，由分局埋伏專案小組將其拘捕到案，全案依違反刑法詐欺罪嫌，移送臺灣嘉義地檢署偵辦。

陳嫌於111年3月至5月期間，在嘉義縣連續犯下多起詐欺案，均以假冒「台塑員工」詐騙手法，向禮品店、飲料店、茶行、火鍋店等各行業，佯稱介紹生意給被害人，或進入該公司廠區需辦理簽約金為由，向被害人詐取辦理簽約金費用、禮品或訂購商品費用。由於台塑公司名聲響亮，被害民眾往往不疑有他，遂交付5千至4萬不等訂金，直至被害人查證後始知受騙。

水上分局分局長蘇旭茂也親自利用社區座談活動向社區居民作犯罪預防宣導，如果發現可疑人士出現在社區附近，請立刻向警方通知，並呼籲被害商家勇於前來指認，勿讓宵小脫免刑責。