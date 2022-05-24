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逆風反問「Netflix發lag哏圖有多嚴重」　股癌1建議網又戰翻

記者黃翊婷／綜合報導

影音串流業者Netflix以民眾買不到快篩的現象做迷因哏圖，引發爭議，網路上甚至掀起退訂潮。知名Podcast節目主持人股癌謝孟恭昨日（23日）深夜在臉書PO文，反問「不就是發了一個lag的哏圖，這麼嚴重？」並提出一個公關建議，「與其刪除貼文，直接重上傳加上『台北市限定』字樣，這波應該就不會被罵了」，再次掀起網友兩派意見熱議。

▲▼Netflix「買不到快篩迷因」遭網出征　網灌爆粉專逼道歉：別只刪文。（圖／翻攝Netflix臉書）

▲Netflix的快篩哏圖在網路上掀起正反兩派議論。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

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Netflix（網飛）為了宣傳韓劇《還有明天》，以兩週前民眾抱怨買不到快篩的現象做哏圖，結果被批評是在造謠，甚至掀起退訂潮，雖然Netflix在鬧出風波2天後發表聲明道歉，還給出4大承諾，分別為會更審慎進行審核工作、加強對社會時事動態了解、核對重大政策相關資訊的正確性，以及確保執行社群工作之相關人員應清楚理解社群行銷的影響力，但還是無法完全平息風波。

知名Podcast節目主持人股癌謝孟恭23日深夜在臉書PO文表示，剛剛才看到Netflix被罵爛的快篩哏圖相關影片，讓他想到，之前住家對面的藥局快篩天天都在排隊，但現在到處都買得到，Netflix慢了一點才貼出哏圖卻被罵翻，「這麼嚴重？公關建議，與其刪除貼文，直接重上傳加上『台北市限定』字樣，這波應該就不會被罵了。」

股癌談Netflix哏圖爭議，網友兩派戰翻。（圖／翻攝自Facebook／謝孟恭）

▲謝孟恭臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／謝孟恭，下同）

文章公開之後，再次掀起網友兩派意見論戰，一派人不認同謝孟恭的看法並留言反嗆，「既然是lag的哏圖為什麼還要發？」、「之前我是看每個月390元的方案，但是我不爽花錢在開這種玩笑的平台上，應該是我的自由吧」。

另一派人則認為，「已經有人寫了長篇大論說明為什麼很嚴重，但就真的沒那麼嚴重啊」、「完蛋了，這個粉專也要被攻陷」、「就被出征，防疫在台灣完全政治化」、「台灣就是雙標」。

股癌談Netflix哏圖爭議，網友兩派戰翻。（圖／翻攝自Facebook／謝孟恭）

▼▲網友留言討論。

股癌談Netflix哏圖爭議，網友兩派戰翻。（圖／翻攝自Facebook／謝孟恭）

而對於Netflix的哏圖爭議，台灣基進黨市議員參選人陳子瑜也曾PO文分析，並歸納出2大原因，一是「缺乏政治敏感度的『時間感』」，就算先前真的出現過搶購潮和排隊潮，但那也是兩週以前的事情，現在到處都能買到快篩，結果Netflix小編還寫「早上7點排隊買不到」，顯然是沒搞清楚狀況。

第二點，陳子瑜認為，Netflix小編「缺乏政治敏感度的『嚴重性』」，批評的網友之所以憤怒，是因為他們知道快篩在初期急需時，是保存醫療量能給需要的確診者很重要的第一步判斷工具，當快篩供應逐漸穩定之後，小編還主張「買不到」，自然會引發外界疑慮。

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