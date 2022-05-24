確診康復「身體易累」　他揭後遺症嘆：已經1個月了！過來人全懂





▲原PO確診康復，體力大不如前。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情延燒，確診數字持續破萬，不少人確診後康復，都出現「容易喘」的症狀，一名網友就表示，痊癒之後很容易感覺到累，即使睡很飽也一樣覺得疲累，不曉得這樣的狀況何時能夠改善。對此，不少網友紛紛表示，自己也有這樣的狀況，除了容易疲累，還有胸悶、亂經的狀況，「回不去以前的體力」。

原PO在Dcard上發文，確診新冠肺炎，一週之後痊癒，但身體卻出現變化，「很容易感覺累，明明已經睡很久了，起床後還是很疲倦」，好奇問問有沒有人也有一樣的狀況，「大家會這樣嗎？不知道要多久才會改善」。

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貼文一出，不少網友點頭表示，「我每天睡8個小時還是覺得好疲倦，大概晚上6、7點會突然很累，以前都沒有這個問題欸、「確診之後半夜都睡不著，睡醒又因為身體疲倦然後根本沒辦法爬起來做事」、「我康復到現在一個禮拜了，還是有咳嗽、疲倦、失眠、胃痛、胸悶的狀況，甚至還亂經，體力什麼的也是各種回不去」、「4/27到現在還是會累，尤其是食量變得很差，還容易拉肚子」。

有網友就建議，「吃維他命C、D，和魚油」、「就像感冒後的精力本來就會衰退 建議吃一些維生素 國外研究數據就有發現確診後，一些心血管疾病更有機率發生 再來疲倦、胸悶、胸痛最容易出現」。

▲不少人康復後出現，容易喘、疲累、胸悶的狀況。（示意圖／翻攝自pixabay）

本站曾報導《後遺症才可怕！她打3劑莫德納確診 康復後仍「呼吸困難＆腦霧」》，正於英國留學的Ashley Hsiung於3月初確診，她拍片分享心得表示，「得到新冠不可怕，可怕的是後遺症」，其中一樣是呼吸困難，即便已轉陰，症狀還持續整整一周，另還有腦霧、失眠、肌肉痠痛。

日本厚生勞動省最新研究指出，約有10％的確診病患，在出院1年後仍有出現後遺症，主要症狀包含肌力下降、呼吸困難、疲勞等，讓各界再度關注「新冠長期症狀」（Long Covid）的問題。

英國一項研究也顯示，因確診而住院的病患中，有約30%的人在出院一整年過後仍未完全康復，常見的新冠長期症狀包含疲倦、肌肉疼痛、睡眠不佳、行動速度變慢和呼吸急促。