後遺症才可怕！她打3劑莫德納確診　康復後仍「呼吸困難＆腦霧」

▲英國留學生Ashley Hsiung確診新冠康復後，認為最可怕的不是染疫本身而是後遺症。（圖／翻攝ashleyhsiung IG）

文／張家麒／今週刊

本土疫情爆發！確診數字已經突破2萬例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還是處於「緩升」的階段，意思就是每日確診數字還會持續往上。

正於英學留學的Ashley Hsiung於3月初的時候確診，她拍片分享心得表示「得到新冠不可怕，可怕的是後遺症」，其中一樣呼吸困難，即便已經轉陰之後症狀還持續了整整一周！

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Ashley Hsiung 在YouTube頻道​《熊出沒注意》分享自己在英國留學確診和康復後的過程，Ashley Hsiung表示：「得到新冠不可怕，可怕的是它的後遺症！」

確診新冠之後常見的症狀

英國的NHS（保健署）指出新冠常見的後遺症（下圖）有疲倦、呼吸困難、胸悶、憂鬱、腦霧、失眠、頭暈和腹瀉等等很多症狀而且會因人而異，而當中比例最高的就是疲倦跟呼吸困難。

自己確診所碰到的症狀和後遺症

Ashley認為，之所以這次的新冠病毒會造成那麼大的恐慌，原因就是在每個人身上都是不一樣的症狀！

她表示自己本身打了三劑的莫德纳（Moderna），而最後一劑是出發英國前就施打完畢，她於3月10號確診。

▲莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

Ashley表示，最有感的症狀就是「疲倦」，剛確診的頭一兩天，還覺得很「荒謬」，雖然喉嚨沙啞不過精神狀態卻很好；不過到了第三天，就呈現極累的狀態，一整天都只能躺在床上。

也因為Ashley平常有運動的習慣，不過當時連要做拉筋的動作都「拉不動」，因為拉一下就會覺得很喘，做什麼事情都提不勁來；確診「從陽轉至陰性」花了共11天，之後的疲憊感還持續超過了一周。

再來就是「呼吸困難」！重點這症狀不是在陽性的期間出現，Ashley表示，確診當時還慶幸沒有咳嗽、發燒、流鼻涕症狀，認為非常幸運自己可能是輕症，不過轉陰之後，去上課走山路就會喘，過了兩周去健身房也不敢上有氧課程，因為怕會呼吸不過來，連做簡單的腹肌訓練都「喘到不行」。

但幸好，Ashley轉陰已經整整一個月後就完全沒有這個問題，不過當時還是覺得很可怕，呼吸會變得很短，每換一個氣都要比以前更用力，就會擔心自己的肺會不會有什麼問題，不過長期來看有什麼影響還不得而知，可能還是要做全面性的檢查才知道。

另外Ashley還出現疑似「腦霧的症狀」，會有注意力不集中和忘東忘西的情形，常常會突然忘記要做什麼事情，放空發呆個幾秒之後才想起來，雖然生活中偶爾會發現這樣的事情，不過確診那時候蠻常發生這樣的事情；會反應比較慢，「恍恍惚惚聽其他人說話，看著他會飄飄的，感覺很討厭，腦筋沒有辦法動得很快」。

還有「失眠」，Ashley確診之前的睡眠品質極度好，她屬於一碰到床就可以馬上睡著的，但在確診的期間甚至轉陰後的5天內，每天在床上都無法快速入眠，至少要翻覆半小時至一小時才可以睡著，那個感覺很痛苦，因為身體很累但是卻睡不著。

最後Ashley還有「肌肉痠痛」，她表示新冠最討人厭的就是這些後遺症，不過要大家不用過於擔心，因為還是會恢復正常回歸到日常的生活！

確診到康復的心得

Ashley表示，因為自己處在英國，且確診的當下其實不用隔離，不過自己因為「良心過不去」的關係自主隔離了10多天，結束出門的時候會覺得一切都很美好，是自身最大的感悟，「所有欲望的滿足都要建立在生存之上，因為沒有生存下來，其他事情真的都免談！」

「營養均衡非常重要，真的要吃得健康！水也要多喝可以促進身體的代謝，運動則是視身體的狀況適量就好，因為當時的身體真的很不舒服，就不用去做一些很激烈的運動，可能拉拉筋之類；有伸展到身體的動作。」

※本文已獲 熊以馨ᴀsʜʟᴇʏ ʜsɪᴜɴɢ 授權引用改寫。

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