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86歲爺打3劑快篩陽！「手抖」1小時亡　家屬崩潰：能接受嗎

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲網友表示，爺爺從出現症狀到死亡，僅短短1小時。（示意圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

本土確診數雖已比先前稍下降，但疫情仍相當嚴峻。一名網友就透露，他86歲的爺爺近日快篩陽性，隨後還有手抖、暈厥情形，他們急忙打電話叫救護車，但爺爺經搶救後仍宣告不治。他表示，從爺爺快篩陽性到過世，僅過了短短1小時，讓他難以接受。

一名網友在「Dcard」發文表示，爺爺在今年2月已經打滿3劑疫苗，但21日晚間快篩後仍出現陽性結果，隨後爺爺有手抖的狀況，家人立即打電話叫救護車，可惜最後仍沒有救回爺爺的性命。

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原PO透露，從撥打電話到救護車抵達中間隔了30分鐘，但平時車程只需要3分鐘，他表示雖然知道救護人員穿防護衣，保護自我安全很重要，「但黃金時刻、人命關天，還是一樣慢慢來嗎？不論新冠肺炎，就算是車禍頭破血流，等30分鐘確定患者沒有做加壓處理，血不會流光嗎？換作是各位的家人，你們的家人確診暈倒需要讓你們等那麼久，願意接受嗎？」

原PO也強調，他沒有要怪罪救護人員的意思，但只是當下相當心急，希望對方的速度能夠再更迅速，「事情都過了，人走了，再爭執也沒辦法怎麼樣，還是呼籲每個人買個快篩來篩一下，不要出來害人」。

不少人看到文章後，紛紛安慰表示「共存真的沒辦法，全世界都要這樣」、「請節哀，我光用看的都覺得很難過了，希望你能走出來，也希望不會再有這種事發生」，也有人說，「疫情其實大家也不願意，急救人員穿著防護衣也是為了保護社會，畢竟他們接觸的人也很多」、「非常時期，救護車返隊後要清消，救護人員防護衣要換」、「可以理解你失去親人的痛苦，但說慢慢來，穿防護衣也需要時間，黃金救援時刻對你們而言重要，防範病毒對消防隊員不重要嗎」。

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